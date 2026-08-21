Video: un camión con ganado volcó en Rosario y las vacas quedaron sueltas en Circunvalación

Un camión que transportaba ganado volcó durante la noche del jueves en la avenida Circunvalación de Rosario, provocando la interrupción del tránsito y la presencia de animales sueltos sobre la calzada. El operativo continuó durante las primeras horas de este viernes.

El accidente ocurrió a la altura del Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez, cerca del puente de Ayacucho. El vehículo involucrado era un camión jaula Scania conducido por un hombre de 37 años, oriundo de la localidad santafesina de San Justo.

Como consecuencia del impacto y posterior vuelco, parte de los bovinos que eran trasladados consiguió salir de la estructura. Algunos animales comenzaron a desplazarse entre los vehículos, una situación que obligó a interrumpir la circulación en la mano hacia el oeste.

Un amplio operativo para controlar a los animales

Bomberos, agentes policiales y personal de emergencias médicas acudieron al sector para asistir al conductor y controlar la zona. Las tareas también estuvieron dirigidas a retirar el camión y evitar nuevos incidentes por la presencia del ganado sobre la traza.

El operativo generó importantes complicaciones en la Circunvalación de Rosario. Durante varias horas, el personal interviniente trabajó para recuperar a los vacunos, limpiar la calzada y ordenar la circulación en las inmediaciones del puente de Ayacucho.

🔴 CORTE TOTAL EN CIRCUNVALACIÓN 🔴 👉 Circunvalación permanece con corte total de calzada en el kilómetro 24, sentido hacia el norte, entre Pueblo Nuevo y Ayacucho, debido al vuelco de un camión que trasladaba ganado. ⚠️ Por el operativo, se realizan desvíos en el kilómetro… pic.twitter.com/KZ6cA6So7d — Rosario3.com (@Rosariotres) August 21, 2026

Mientras se desarrollaban esas tareas, varias personas se acercaron al lugar donde había ocurrido el vuelco. Ante la sospecha de que algunas intentaban faenar a los animales accidentados, integrantes del Comando Radioeléctrico desplegaron un procedimiento especial en los alrededores.

Cinco aprehendidos por presunto abigeato

Cerca de las 00:30 de este viernes, los agentes interceptaron dos camionetas que circulaban por Circunvalación hacia el norte. El procedimiento se realizó en la zona de Cervantes y La Cambeira, dentro de la jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez.

Al inspeccionar ambos vehículos, los efectivos encontraron vacunos faenados en sus cajas traseras. La Policía procura determinar si el ganado transportado pertenecía a la carga del camión que había volcado minutos antes.

Como resultado del procedimiento, cinco hombres fueron aprehendidos y las dos camionetas quedaron secuestradas. Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría 25ª y quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia en turno, en el marco de una causa iniciada por presunto abigeato.