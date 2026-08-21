Yami Safdie sorprendió con sus looks de vacaciones entre microbikinis y accesorios

Yami Safdie compartió en sus redes sociales una selección de fotografías de sus vacaciones y mostró los diferentes conjuntos que eligió durante el viaje. Las publicaciones combinaron trajes de baño, prendas urbanas y accesorios adquiridos durante sus recorridos.

Una de sus primeras elecciones fue una microbikini con estampado a cuadros en tonos azul, rojo y blanco. El corpiño triangular presentaba tiras finas y un pequeño bordado de Hello Kitty sobre uno de sus laterales, mientras que la bombacha era de tiro bajo y contaba con tiras regulables.

Para completar esa propuesta, la cantante llevó el cabello suelto y optó por mostrarse sin maquillaje. El conjunto reflejó el estilo relajado y de colores suaves que predominó en gran parte de las postales compartidas durante su descanso.

Los trajes de baño elegidos por Yami Safdie

En otra de las imágenes, Yami Safdie lució una microbikini celeste con brillos. El modelo tenía corpiño triangular con tiras ajustables para atar alrededor del cuello y una bombacha cavada, acompañada por anteojos de sol con marco oscuro.

La artista también posó con un traje de baño que imitaba la apariencia del jean desgastado. La propuesta conservó el diseño triangular en la parte superior y fue elegida para una jornada que incluyó una clase de snorkel.

Antes de realizar esa actividad, la cantante se mostró con el traje de agua abierto hasta la cintura. En las diferentes fotografías mantuvo una estética sencilla, con el cabello suelto y pocos accesorios.

Del piluso artesanal a un conjunto urbano

Entre los complementos más destacados apareció un sombrero piluso de ala ancha, confeccionado con franjas en tonos celeste, azul, naranja y blanco. La artista contó que lo compró en Purmamarca y lo combinó con una musculosa blanca de morley y escote redondo.

Yami Safdie también compartió una propuesta urbana junto al músico Tobika, con quien colaboró en su nuevo tema. Para esa ocasión eligió un cárdigan tejido en color crema, con flecos largos, mangas acampanadas y cierre frontal mediante lazos de lana.

El conjunto se completó con un pantalón capri de jean azul, de inspiración vintage, y zapatos blancos destalonados con taco fino. Tobika, en tanto, llevó una remera blanca de manga corta y un pantalón negro de vestir con líneas verticales.