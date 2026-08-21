El furor por el Turismo Carretera en Paraná generó largas filas antes de la apertura del autódromo

La llegada del Turismo Carretera en Paraná comenzó a sentirse desde las primeras horas de este viernes en las inmediaciones del autódromo. Una extensa fila de autos, motorhomes y casas rodantes se formó sobre la banquina de la Ruta Nacional 12 mientras los fanáticos aguardaban para ingresar al predio.

El movimiento se concentró cerca de la intersección del Acceso Norte con la ruta, varios metros antes del Club de Volantes Entrerrianos. El móvil de Elonce recorrió el sector y constató que la hilera comenzaba en la zona del rulo y continuaba en dirección al circuito.

Las puertas del autódromo tenían previsto abrir a las 10 para permitir el acceso gradual del público. Los vehículos transportaban carpas y distintos elementos destinados a la permanencia de los aficionados durante todo el fin de semana.

Barro y tránsito intenso en la Ruta 12

Las lluvias registradas durante las últimas semanas dejaron una importante acumulación de barro en las banquinas cercanas al ingreso. Esta situación dificultaba el desplazamiento y la instalación de quienes llegaron temprano para conseguir una ubicación dentro del predio.

Ante la convocatoria generada por el Turismo Carretera en Paraná, se recomendó circular a baja velocidad y prestar especial atención a los vehículos detenidos al costado del camino. La advertencia también alcanzó a quienes utilizaban la Ruta 12 sin dirigirse hacia la competencia.

Durante la mañana del jueves también se habían registrado demoras por el ingreso de los camiones que transportaron los autos de carrera y los equipos necesarios para montar los boxes. En aquella oportunidad, el tránsito comenzó a normalizarse cerca de las 10.

Finde a puro TC: filas en el ingreso al autódromo

Una fecha decisiva para el campeonato

La actividad deportiva se desarrollará el sábado 22 y domingo 23 de agosto en el Autódromo Ciudad de Paraná. La décima fecha marcará el cierre de la Etapa Regular tanto para el Turismo Carretera como para el TC Pista y determinará quiénes accederán mejor posicionados a la instancia decisiva.

La realización del Turismo Carretera en Paraná también generará un importante movimiento de visitantes en la capital entrerriana y localidades cercanas. La llegada de aficionados incrementa la demanda de alojamientos y servicios durante todo el fin de semana.

Los momentos de mayor circulación se esperan durante este viernes, por el ingreso de casas rodantes y motorhomes, y el domingo después de la competencia final. Por ese motivo, se prevén controles especiales para ordenar el tránsito y facilitar la posterior desconcentración del público.