YPF abrió sus acciones a millones de usuarios y se pueden comprar desde la app  

App YPF habilitó una función inédita en el mundo: sus usuarios ya pueden comprar y vender acciones de la petrolera, durante el horario de mercado.
Los usuarios de App YPF ya pueden comprar y vender acciones de la petrolera directamente desde la aplicación, durante el horario de mercado. Según informó la compañía, se trata de una iniciativa inédita a nivel mundial que busca ampliar el acceso al mercado de capitales y sumar una nueva alternativa de inversión dentro de su ecosistema digital.
La incorporación permite que los usuarios puedan convertirse en accionistas de YPF sin salir de la aplicación. La funcionalidad se integra a los servicios financieros que ya ofrece la plataforma y apunta a simplificar el proceso de inversión para acercarlo a millones de argentinos que utilizan habitualmente la app.
La novedad llega, además, después del split de acciones realizado el 4 de agosto, mediante el cual cada acción de YPF fue dividida en diez. Como consecuencia, el valor individual de cada título se redujo proporcionalmente, una medida que facilita el acceso a nuevos inversores sin modificar el valor total de las tenencias existentes.
La posibilidad de operar con acciones dentro de la aplicación surge de una alianza estratégica entre YPF y Santander, que permite administrar los fondos de los usuarios y ampliar las alternativas disponibles dentro del ecosistema financiero de App YPF.
Hasta ahora, la plataforma permitía remunerar los saldos y realizar distintas operaciones cotidianas. Con la incorporación de la compraventa de acciones, la compañía busca avanzar sobre un nuevo segmento y facilitar el ingreso de sus usuarios al mercado de capitales.
Comprar acciones de YPF desde la misma aplicación
La nueva función se incorpora a una estrategia que la petrolera resume bajo el concepto de "Fondear, Remunerar e Invertir" desde un mismo lugar. Así, además de mantener dinero con saldo remunerado, los usuarios pueden utilizar la aplicación para pagar en estaciones de servicio, hacer transferencias, abonar servicios y recargas, y ahora también invertir en acciones de la compañía.
El objetivo es concentrar cada vez más operaciones financieras dentro de una plataforma que originalmente estuvo vinculada principalmente al consumo de combustibles y que, con el tiempo, amplió de forma sostenida la cantidad de servicios disponibles.
YPF busca acercar el mercado de capitales a más usuarios
Con esta iniciativa, YPF asegura convertirse en la primera compañía del mundo que permite comprar y vender sus propias acciones directamente desde su aplicación. La apuesta apunta a reducir las barreras de entrada para pequeños inversores y acercar la posibilidad de participar del capital de la empresa a un público más amplio.
De esta manera, la petrolera profundiza la transformación de App YPF en un ecosistema que combina pagos, servicios financieros e inversiones. Con la nueva funcionalidad, ser accionista de YPF queda al alcance de los usuarios directamente desde el celular y dentro de la misma aplicación que utilizan para otras operaciones cotidianas.