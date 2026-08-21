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Sociedad Mendoza

Un hombre murió al incendiarse su casa: se la habían entregado hace un mes

La víctima se encontraba sola en el domicilio al momento de iniciarse el incendio. Se conoció que había recibido la vivienda hacía un mes. Ocurrió en Mendoza.

21 de Agosto de 2026
Trágico incendio en Mendoza
Trágico incendio en Mendoza

La víctima se encontraba sola en el domicilio al momento de iniciarse el incendio. Se conoció que había recibido la vivienda hacía un mes. Ocurrió en Mendoza.

Un hombre murió durante la madrugada de este viernes como consecuencia de un incendio que afectó una vivienda del barrio René Favaloro, en Los Barriales, departamento de Junín, en la provincia de Mendoza.

 

El siniestro se registró alrededor de las 5 en la casa 9 de la Manzana B. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hombre se encontraba solo en el interior de la vivienda cuando se inició el fuego.

 

Personal de emergencia intervino en el lugar, pero no pudo evitar el desenlace fatal. La Justicia inició una investigación para determinar cómo se originó el incendio y establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

El caso adquiere además una particular dimensión por la antigüedad del barrio. El René Favaloro, construido a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), está compuesto por 30 viviendas y fue entregado hace menos de un mes, el pasado 28 de julio.

 

Las familias habían esperado durante años la concreción del proyecto habitacional. Ahora, a pocas semanas de la entrega de las viviendas, el barrio quedó conmocionado por el incendio y la muerte de uno de sus habitantes.

 

La investigación judicial deberá determinar, entre otros aspectos, el punto de inicio del fuego y si existieron elementos o circunstancias que pudieron favorecer la propagación de las llamas.

Temas:

Incendio mendoza fallecido Hombre Vivienda
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