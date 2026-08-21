Granja Tres Arroyos: gremios rechazaron indemnizaciones del 50% y exigieron reincorporaciones

La primera audiencia de conciliación obligatoria por el conflicto en Granja Tres Arroyos se realizó este jueves en Paraná y concluyó sin un acuerdo definitivo. Los sindicatos reclamaron la reincorporación de los trabajadores despedidos, exigieron un plan para reactivar la planta de Concepción del Uruguay y rechazaron que las indemnizaciones sean reducidas al 50%.

El encuentro se extendió durante más de dos horas y reunió a representantes de la empresa GTA S.A. con referentes del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y del sector molinero, bajo la intervención de la autoridad laboral provincial.

La instancia se abrió luego de los despidos y la paralización de actividades en el establecimiento avícola de Concepción del Uruguay. Durante la audiencia, las organizaciones sindicales manifestaron su preocupación por la situación de los trabajadores y el impacto del conflicto sobre cientos de familias.

El rechazo a las indemnizaciones del 50%

Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con la intención empresarial de encuadrar las desvinculaciones bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La normativa contempla, bajo determinados supuestos de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, una indemnización equivalente a la mitad de la que correspondería ante un despido sin causa.

Los gremios rechazaron esa alternativa. Según argumentaron, la situación que atraviesa Granja Tres Arroyos no obedecería a una crisis general de la actividad avícola, sino a circunstancias particulares de la compañía y a decisiones empresariales, por lo que consideraron que sus consecuencias no deberían trasladarse a los empleados.

Reclaman la reincorporación de los trabajadores

Otro de los ejes de la audiencia fue el futuro de la planta. Los representantes sindicales reclamaron la presentación de un plan concreto que permita retomar la producción y avanzar con la reincorporación de los trabajadores afectados.

También plantearon la situación de quienes todavía mantienen formalmente el vínculo laboral con la compañía, pero permanecen sin tareas. Los sindicatos denunciaron que existen salarios adeudados y falta de certezas sobre la continuidad de esos puestos de trabajo.

En ese contexto, STIA presentó un escrito mediante el cual pidió que se analice una eventual responsabilidad individual, subsidiaria e ilimitada de socios gerentes y accionistas mayoritarios de la firma ante los incumplimientos denunciados. El planteo se fundamentó en disposiciones de la Ley de Sociedades, el Código Civil y Comercial y el Pacto Federal del Trabajo.

La empresa analiza alternativas

Por su parte, los representantes de Granja Tres Arroyos señalaron durante el encuentro que la firma se encontraba evaluando diferentes alternativas y mantenía conversaciones con acreedores y potenciales inversores.

Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la representación sindical, en esta primera audiencia no se presentó un programa concreto que estableciera cómo y cuándo podría normalizarse el funcionamiento de la planta.

Luego de más de dos horas de negociaciones, la autoridad laboral provincial dispuso un cuarto intermedio. La próxima audiencia fue fijada para el viernes 28 de agosto a las 12, cuando las partes volverán a encontrarse para intentar acercar posiciones.

Los gremios anticiparon que volverán a reclamar definiciones sobre la continuidad de los puestos laborales, la reincorporación de los despedidos y un esquema para afrontar salarios y otras obligaciones pendientes. Mientras tanto, la conciliación obligatoria mantuvo abierta la instancia de negociación en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la planta. (Diario Junio)