La Selección Argentina de Básquet cumplió en Montevideo y volvió a ganar en las ventanas

La Selección Argentina de Básquet retomó su actividad en las ventanas clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027 con un triunfo por 91 a 76 ante Uruguay, como visitante. El equipo dirigido por Pablo Prigioni atravesó pasajes de irregularidad, pero logró imponerse en el complemento y cerró el encuentro con una diferencia amplia.

Argentina comenzó el partido con mayor concentración y encontró buenas variantes ofensivas cerca del aro. El movimiento colectivo le permitió tomar una ventaja inicial, aunque el desarrollo mostró desde temprano que sería un duelo cambiante.

Cada vez que el conjunto nacional parecía despegarse en el marcador, Uruguay encontraba respuestas para recuperar terreno. La defensa argentina tuvo dificultades para controlar el uno contra uno y también sufrió durante algunos pasajes cuando intentó plantear una zona.

La baja efectividad desde el perímetro complicó a la Selección Argentina de Básquet en la primera mitad. El equipo terminó ese tramo con apenas tres conversiones en 15 intentos de tres puntos y llegó a estar ocho unidades abajo en el segundo cuarto.

Uruguay aprovechó los errores, pero Argentina reaccionó antes del descanso

El equipo local aprovechó los problemas defensivos de Argentina en la pintura y logró sacar una diferencia que parecía comprometer el desarrollo. Sin embargo, el conjunto de Prigioni encontró mejores caminos hacia el aro en el cierre del segundo parcial y logró reducir la brecha.

La Selección Argentina de Básquet se fue al descanso largo tres puntos abajo, con un marcador de 44 a 41. A pesar de no haber tenido su mejor producción ofensiva, el equipo se mantuvo en partido y dejó abierta la posibilidad de cambiar el rumbo en la segunda mitad.

El quiebre llegó después de volver de los vestuarios. Argentina mejoró la circulación de balón, encontró lanzamientos más claros y elevó su efectividad desde el perímetro. Con un 4 de 6 en triples durante ese pasaje, obligó a Uruguay a abrir la defensa y generó espacios en la zona interna.

Bolmaro, Deck y Campazzo lideraron el triunfo

La Selección Argentina de Básquet aprovechó esos espacios con Leandro Bolmaro y Gabriel Deck, que lastimaron cerca del aro y sostuvieron el crecimiento ofensivo del equipo. En el último cuarto, el conjunto nacional mantuvo la intensidad y administró la diferencia hasta cerrar una victoria sólida.

Bolmaro, en su regreso al seleccionado, fue el máximo anotador argentino con 22 puntos y una efectividad de 8 sobre 11 en tiros de campo. Deck lo acompañó con 19 unidades y siete rebotes, mientras que Facundo Campazzo completó el tridente ofensivo con 18 puntos.

Con este resultado, la Selección Argentina de Básquet volvió a la actividad con una victoria importante fuera de casa. El equipo logró imponerse por 15 puntos, aunque no pudo revertir la diferencia obtenida por Uruguay en el encuentro disputado anteriormente en el Templo del Rock.