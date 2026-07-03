Aprobaron el nuevo cuadro tarifario de la energía eléctrica para julio en Entre Ríos

El EPRE oficializó los valores del cuadro tarifario que regirán durante julio de 2026 para todas las distribuidoras eléctricas de Entre Ríos. Se mantienen los subsidios provinciales y beneficios para usuarios de menores ingresos.
El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó el nuevo cuadro tarifario de la energía eléctrica para julio de 2026, que será de aplicación para todas las distribuidoras de Entre Ríos. La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 100/26, en la que se adecuaron los valores a los nuevos precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación.
La resolución tomó como base las recientes disposiciones nacionales que actualizaron los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y los valores del transporte eléctrico en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), vigentes para el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026.
Se mantienen subsidios y beneficios para usuarios de menores ingresos
El organismo confirmó que continuará vigente la bonificación adicional del 16,59% destinada a los beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), beneficio dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación para las facturas correspondientes a julio.
A su vez, el nuevo cuadro tarifario mantiene las medidas adoptadas por la Secretaría de Energía de Entre Ríos, que limitan la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) y prorrogan el subsidio provincial destinado a los usuarios residenciales urbanos y rurales de menores ingresos inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
La resolución también establece que las distribuidoras deberán identificar en las facturas de los beneficiarios la leyenda "Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial", para informar expresamente la asistencia económica otorgada por la Provincia.
También incorpora el canon de la Estación Transformadora Gran Paraná
Entre las novedades, el EPRE dispuso incorporar al cuadro tarifario el canon correspondiente a la construcción de la Estación Transformadora 500/132 kV Gran Paraná, previsto en una resolución anterior del organismo y actualizado conforme al tipo de cambio vigente.
Asimismo, se ratificó que las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro continuarán accediendo a las bonificaciones previstas por la normativa nacional para la totalidad de la energía consumida.
El EPRE aclaró que el cuadro tarifario aprobado podrá volver a modificarse si durante julio la Secretaría de Energía de la Nación dispone nuevos cambios en los precios mayoristas de la energía, la potencia o el transporte eléctrico en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Nuevo cuadro tarifario de la energía eléctrica para julio en Entre Ríos by elonceweb