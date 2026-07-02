Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en julio 2026 tras el aumento de ANSES

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en julio 2026 es una de las principales consultas luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmara la actualización de los haberes previsionales correspondiente a julio. El incremento será del 2,1%, en línea con la inflación de mayo informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), conforme al mecanismo de movilidad vigente.

Foto: Archivo Elonce.

La actualización responde a lo establecido por el Decreto 274/2024, que dispone ajustes mensuales de las prestaciones previsionales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses antes. De esta manera, la inflación de mayo impactará directamente en los haberes que los beneficiarios percibirán durante julio.

Con este aumento, la jubilación mínima ascenderá a $411.989,32. Si se mantiene el bono extraordinario de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos, quienes perciban el haber mínimo alcanzarán un ingreso total estimado de $481.989,32.

Cuánto cobrará un jubilado con 30 años de aportes

El monto definitivo de cada jubilación depende de distintos factores, como los salarios registrados durante la vida laboral y la historia de aportes del trabajador. Sin embargo, quienes cumplen con los 30 años de aportes exigidos por la legislación y acceden al haber mínimo cobrarán durante julio un ingreso compuesto por el haber previsional y el bono extraordinario.

En ese caso, el detalle será el siguiente:

Jubilación mínima: $411.989,32

Bono extraordinario: $70.000

Total estimado: $481.989,32

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El monto final puede presentar pequeñas diferencias según los descuentos o retenciones que correspondan en cada situación particular.

El bono continúa para los haberes más bajos

El refuerzo extraordinario de $70.000 continuará vigente durante julio para los beneficiarios de menores ingresos del sistema previsional. No obstante, ese importe permanece congelado desde marzo de 2024, por lo que su peso dentro del ingreso total se redujo a medida que las jubilaciones fueron aumentando por movilidad.

El bono alcanza a quienes cobran la jubilación mínima, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC).

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Asimismo, quienes perciban un haber superior al mínimo, pero inferior al límite establecido por ANSES, recibirán un bono proporcional para completar el monto fijado por el organismo.

Cómo quedaron la PUAM y las pensiones

La actualización del 2,1% también alcanzará al resto de las prestaciones previsionales administradas por ANSES.

La PUAM pasará a ser de $329.591,45, cifra que con el bono extraordinario llegará a $399.591,45.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas ascenderán a $288.394,05, mientras que con el adicional extraordinario totalizarán $358.394,05.

En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos percibirá el mismo monto que la jubilación mínima: $411.989,32, alcanzando $481.989,32 con el bono.

También aumentan la AUH y las asignaciones

La movilidad previsional de julio también impactará sobre las asignaciones familiares y sociales que paga ANSES.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $148.045,38, mientras que la AUH por Discapacidad alcanzará los $482.048,99.