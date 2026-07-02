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Paraná Ola de frío polar y problemas en el servicio

Corte de gas natural en Paraná: Redengas informó "restricciones" y trabaja para restablecer el servicio

El corte de gas natural en Paraná generó preocupación entre miles de usuarios durante la tarde de este jueves. Redengas confirmó restricciones puntuales por problemas operativos ajenos a la empresa y habilitó un canal de WhatsApp para reportar inconvenientes.

2 de Julio de 2026
Corte de gas natural en Paraná: Redengas informó restricciones.
Corte de gas natural en Paraná: Redengas informó restricciones. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

El corte de gas natural en Paraná generó preocupación entre miles de usuarios durante la tarde de este jueves. Redengas confirmó restricciones puntuales por problemas operativos ajenos a la empresa y habilitó un canal de WhatsApp para reportar inconvenientes.

El corte de gas natural en Paraná generó preocupación este jueves entre miles de usuarios de la capital entrerriana, en medio de la ola de frío polar que afecta a la región. Minutos antes de las 17, numerosos vecinos comenzaron a comunicarse con Elonce para informar la interrupción del suministro en distintos sectores de la ciudad.

Al momento de registrarse los primeros inconvenientes, Paraná tenía 9 grados de temperatura y una sensación térmica cercana a los 6 grados, lo que incrementó la inquietud de los usuarios ante la necesidad de calefaccionar los hogares.

Los reportes llegaron desde diferentes barrios y una amplia parte de la ciudad se vio afectada por la falta de gas natural, mientras que en otros sectores el servicio continuó funcionando con normalidad.

 

El comunicado de Redengas

 

Pasadas las 18.30, la distribuidora Redengas emitió un comunicado, al que accedió Elonce, para explicar la situación. La empresa informó que las restricciones obedecieron a "problemas operativos ajenos a la empresa" que impactaron sobre el suministro de gas natural en algunas zonas de Paraná.

En ese sentido, indicó que "la compañía se encuentra actualmente trabajando para restablecer el servicio en los domicilios que presentan restricciones, y estima normalizar la situación a la brevedad posible".

Además, la firma advirtió que, debido a la gran cantidad de consultas recibidas, las líneas telefónicas podrían encontrarse saturadas.

 

Cómo reportar la falta de suministro

 

Frente a este escenario, Redengas solicitó a los usuarios que detecten falta de abastecimiento que reporten el inconveniente mediante un mensaje de WhatsApp al 343 475 0020, indicando el número de suministro que figura en la parte superior derecha de la factura, junto al nombre del titular del servicio.

 

Finalmente, la distribuidora pidió disculpas por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de los usuarios mientras continúan las tareas para normalizar el suministro de gas natural en toda la ciudad.

Temas:

Gas natural Frío polar Paraná Suministro abastecimiento
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