Rescataron a Hernán Gil en Venezuela: sobrevivió ocho días bajo los escombros y se convirtió en el rostro de la esperanza

REDACCIÓN ELONCE
En dramático operativo, el hombre de 43 años salió entre abrazos y aplausos de los rescatistas en Catia La Mar. Quedó protegido en una garita desplazada, bajo una mesa y una silla, mientras especialistas de siete países abrieron un acceso entre 140 toneladas de ruinas.
Hernán Gil volvió a ver la luz este jueves después de permanecer casi ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado por los terremotos en Venezuela.
El vigilante de 43 años fue rescatado con vida tras un operativo que demandó 114 horas de trabajo ininterrumpido y movilizó a más de un centenar de especialistas de siete países. El momento quedó registrado en video y se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras de la tragedia.
La confirmación llegó a través de la Cruz Roja Costarricense, que anunció en sus redes sociales: "¡Hernán está afuera!", mientras informaba que el sobreviviente era trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana hacia un centro asistencial para recibir atención médica.
El rescate puso fin a uno de los últimos grandes operativos con posibilidades de hallar sobrevivientes entre los edificios derrumbados por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte venezolano el pasado 24 de junio y dejó más de 2.300 muertos.
Una carrera contrarreloj bajo 140 toneladas de concreto
Hernán Gil trabajaba como vigilante en un edificio de siete pisos de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, cuando ocurrieron los sismos. La garita de seguridad donde cumplía su turno no colapsó completamente y quedó desplazada entre los restos de la estructura, formando un pequeño espacio de supervivencia.
Según relató su esposa, Gusbimar González, el hombre alcanzó a refugiarse debajo de una mesa y una silla antes de que el edificio se desplomara. Ese improvisado refugio soportó el peso de unas 140 toneladas de escombros y evitó que sufriera lesiones fatales.
Durante casi cinco días no hubo señales de vida. Recién el domingo, los equipos internacionales de búsqueda y rescate lograron establecer contacto con él y comenzó una carrera contrarreloj para liberarlo antes de que la estructura cediera definitivamente.
Un operativo de precisión extrema
Especialistas de Venezuela, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, México, El Salvador y Portugal trabajaron durante cuatro días sin descanso en una estructura extremadamente inestable. Cada avance era milimétrico y obligaba a apuntalar columnas con madera y acero para evitar nuevos derrumbes.
El primer túnel diseñado para llegar hasta el sobreviviente debió abandonarse cuando el edificio presentó nuevos movimientos. Los ingenieros modificaron completamente la estrategia y excavaron un nuevo acceso de aproximadamente tres metros hasta alcanzar el lugar donde permanecía atrapado.
La madrugada del jueves, las imágenes difundidas por Bomberos de Chile mostraron a Hernán Gil consciente dentro del estrecho conducto. "Hernán, necesito que mires a la cámara", le pidió uno de los rescatistas. Segundos después levantó la cabeza, confirmando que seguía con vida.
El momento que emocionó al mundo
Desde ese instante, los equipos mantuvieron hidratado y alimentado al vigilante mientras continuaban retirando cuidadosamente el concreto. Finalmente, tras 114 horas de trabajo continuo desde que fue localizado con vida, lograron extraerlo.
Primero apareció una mano. Luego un casco. Finalmente, Hernán Gil emergió por el estrecho túnel abierto entre los escombros. Los aplausos estallaron de inmediato y los rescatistas de distintos países se abrazaron mientras la camilla avanzaba hacia la ambulancia.
El jefe del equipo USAR de Bomberos de Chile, Cristian Vera, explicó la complejidad de la operación: "Era una estructura bastante complicada de acceder, con pilares muy grandes. No era fácil llegar al punto exacto".
Su esposa, que permaneció durante días esperando frente al edificio, resumió la emoción con una frase que recorrió el mundo: "Esto es verdaderamente un milagro".
En medio del duelo que atraviesa Venezuela por una de las peores tragedias naturales de su historia reciente, Hernán Gil dejó de ser un vigilante anónimo para convertirse en el símbolo de la esperanza. El hombre que salió de su casa para cumplir un turno de trabajo el 24 de junio volvió a ver la luz ocho días después, desafiando al concreto, al tiempo y a todas las estadísticas.