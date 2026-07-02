Preocupa la crecida del río Uruguay en Corrientes: sube 4 centímetros por hora

El nivel del río Uruguay continúa creciendo en la ciudad correntina de Santo Tomé y mantiene en alerta a las autoridades locales. De acuerdo con el último informe de Defensa Civil municipal, el cauce alcanzó este miércoles los 9,22 metros y registra un incremento sostenido de 4 centímetros por hora, una tendencia que genera preocupación debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días en toda la cuenca.

Si bien el nivel todavía se encuentra por debajo de los parámetros establecidos para una emergencia, el monitoreo es permanente. En Santo Tomé, la cota de alerta está fijada en 11,50 metros, mientras que la evacuación obligatoria se dispone cuando el río alcanza los 12,50 metros. En paralelo, la liberación de agua desde la represa de Chapecó se mantiene en 3.244 metros cúbicos por segundo, un factor que también incide en el comportamiento del río.

La situación también preocupa aguas arriba. En San Borja, ciudad brasileña ubicada a unos 15 kilómetros de Santo Tomé, el río Uruguay alcanzó los 8,53 metros durante la madrugada de este miércoles y continúa con una marcada tendencia ascendente. De acuerdo con las proyecciones del sistema de monitoreo, si el ritmo de crecimiento no se modifica, el nivel podría alcanzar la cota de alerta en aproximadamente 12 horas.

El fenómeno de El Niño

Las autoridades atribuyen este escenario al importante volumen de precipitaciones caídas en los últimos días sobre la cuenca del río Uruguay y mantienen un seguimiento constante de la evolución hidrológica, teniendo en cuenta además la influencia del fenómeno El Niño durante el semestre. Mientras tanto, recomendaron a los vecinos que residen en zonas bajas mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar acercarse a la costa y estar preparados ante cualquier cambio en las condiciones del río.

Subcuenca Alta del río Uruguay

Desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informaron que debido a lluvias abundantes ocurridas durante el domingo 29 en la subcuenca Alta del río Uruguay, y a las previstas para las próximas 48 horas, el caudal de aporte al embalse aumentará en los próximos días, y el nivel del embalse comenzará a subir a partir del fin de semana.

Aguas abajo, el nivel del río presentará un ligero aumento respecto a la semana previa; aunque dentro de valores habituales o normales para los meses de invierno, y muy por debajo de los niveles de alerta. Se estima que -al menos durante los próximos 5/7 días- el nivel del río estará por debajo de 8,0 metros en Concordia y 8,3 metros en Salto; siendo conveniente consultar el Comunicado oficial del Área de Hidrología con la actualiza diariamente.

Estas lluvias, o las que puedan producirse en las próximas semanas, son habituales en la subcuenca Alta durante invernal –y aunque en esta oportunidad fueron abundantes- forman parte de la variabilidad meteorológica que presenta nuestra cuenca.