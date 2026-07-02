Personal entregó diplomas del Programa “Chicas Digitalers” en Concepción del Uruguay

Personal, junto a autoridades municipales, cerró una nueva edición de Chicas Digitalers, una propuesta educativa que promueve la curiosidad, la creatividad y el aprendizaje tecnológico entre adolescentes mujeres que cursan el secundario.
Junto a autoridades municipales, Personal cerró una nueva edición de Chicas Digitalers, una propuesta educativa que promueve la curiosidad, la creatividad y el aprendizaje tecnológico entre adolescentes mujeres que cursan el secundario.
Durante el evento de cierre institucional del programa, las jóvenes egresadas participaron junto a sus familias de la ceremonia de entrega de diplomas, encabezada por Rossana Sosa Zitto, Viceintendenta de Concepción del Uruguay, y Alejandro Saavedra, responsable de Relaciones Institucionales de Personal.
En Concepción del Uruguay
El programa Chicas Digitalers se realizó por primera vez en Concepción del Uruguay, a partir de un convenio de colaboración con el Municipio para fomentar el desarrollo de nuevas competencias digitales. Como parte de este convenio, se llevaron a cabo 2 talleres para docentes en los que participaron más de 120 educadores de todos los niveles, en el marco de Nuestro Lugar, otro de los programas de capacitación en nuevas tecnologías.
El evento se realizó en el Polo Tecnológico La Nube. la Viceintendenta Rossana Sosa Zitto destacó que “En consonancia con las líneas estratégicas fijadas en nuestro Plan Estratégico del Polo Tecnológico La Nube, impulsamos de manera prioritaria la formación y el desarrollo tecnológico con perspectiva de género. Desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay destacamos la importancia de estos espacios de trabajo articulado con Personal en pos de no solo reducir la brecha digital en jóvenes sino también fomentar las vocaciones en TIC. Esta iniciativa reafirma nuestro compromiso con la inclusión, la equidad en el sector tecnológico y la preparación de las futuras líderes de la economía del conocimiento en nuestra región”.
Por su parte, Alejandro Saavedra expresó: “en Personal creemos que el acceso al conocimiento y la educación digital son claves para construir una sociedad más equitativa. Por eso, impulsamos Chicas Digitalers para que cada adolescente que alguna vez sintió que el mundo digital no era para ella, pueda descubrir que sí lo es. Y que no solo puede usar la tecnología, sino también crear, diseñar y liderar con ella”.
El programa Chicas Digitalers
Chicas Digitalers forma parte de la estrategia de inclusión digital y desarrollo de talento que impulsa Personal en todo el país, con el objetivo de reducir la brecha de género en el ámbito tecnológico y despertar vocaciones tempranas en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Los talleres combinan instancias presenciales y virtuales, con contenidos introductorios en programación, pensamiento computacional, diseño digital e inteligencia artificial aplicada, en un entorno creativo y colaborativo.
Con ocho años de trayectoria, el programa busca despertar el interés por el mundo digital desde edades tempranas y mostrar que la tecnología también puede ser un espacio de creación para las chicas. Las jóvenes de Concepción que completaron su formación en programación se suman a las más de 3.500 alumnas a lo largo del año en todo el país.
Chicas Digitalers es una de las iniciativas que Personal lleva adelante para impulsar la economía del conocimiento, junto con programas como Digitalers, Academia Digitalers y Nuestro Lugar Digital, que forman parte del compromiso de la compañía con la educación, la innovación y la equidad.
Acerca de Personal
Somos Personal, la marca de servicios de Telecom Argentina SA, Integramos un ecosistema de servicios que amplía el acceso y el uso de la tecnología.
Ofrecemos conectividad fija y móvil en todo el país a través de Personal Fibra y Personal Móvil, con redes de fibra óptica, 4G y 5G que sostienen la vida digital de personas, hogares y organizaciones.
Con Personal Flow acercamos TV y streaming; con Personal Pay, soluciones financieras digitales; con Personal Tech, servicios de tecnología y transformación digital para empresas y organismos públicos; y con Personal Smarthome y Tienda Personal, soluciones para hogares conectados y acceso a dispositivos. Estamos presentes en Argentina y Paraguay, y ofrecemos TV paga en Uruguay.