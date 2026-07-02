Organizaciones sociales reclamaron partidas alimentarias tras tres meses sin entregas

REDACCIÓN ELONCE
Referentes de la UTEP protestaron por demoras en la entrega de partidas alimentarias. Aseguraron que sostienen comedores y merenderos comunitarios con donaciones y reclamaron una solución urgente. "Las ollas están vacías", aseguraron a Elonce.
Representantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizaron este jueves una protesta frente al Consejo General de Educación (CGE), donde funcionan las oficinas del ministerio de Desarrollo Humano, para reclamar la regularización de las partidas alimentarias destinadas a comedores y merenderos. Según manifestaron, hace aproximadamente tres meses que no reciben alimentos por parte de la Provincia y actualmente sostienen la asistencia mediante donaciones.
Al respecto, Noelia Enrique, integrante del merendero Construyendo Sueños, del barrio Gaucho Rivero, explicó a Elonce que la situación se volvió insostenible. "El problema es que hace tres meses aproximadamente que Provincia no nos entrega los alimentos", afirmó.
La referente sostuvo que, ante los reclamos, desde el organismo les indicaron que existían inconvenientes con la documentación presentada. "Nos dijeron que no hacíamos los papeles que pedían. Empezamos a entregar todos los listados y la documentación, pero cada vez que íbamos nos decían que no era eso y nos pedían otra cosa", relató.
Denuncian que los módulos son insuficientes
Enrique indicó que, tras una auditoría realizada recientemente, recibieron la información de que cada espacio solamente recibiría diez módulos alimentarios. "Nos dijeron que por cada espacio iban a entregar solamente diez módulos de alimentos", señaló.
Sin embargo, aseguró que esos módulos no contienen los productos básicos necesarios para elaborar las comidas. "Lo más importante que necesitamos no está: leche, azúcar, harina, fideos. Vienen con muy pocos alimentos y así no podemos sostener las ollas ni las meriendas para los gurises", afirmó.
La referente explicó a Elonce que el merendero que coordina entrega actualmente 220 porciones durante tres días a la semana. "Estamos entregando 220 porciones los martes, miércoles y jueves y ya no sé qué hacer para resolverlo. Le explico la situación a la gente que asiste y ellos entienden, pero realmente ya no tenemos cómo seguir", expresó.
"Las ollas están vacías"
Por su parte, Silvia Acosta, integrante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), remarcó la gravedad del escenario que atraviesan los espacios comunitarios. "La situación es lamentable. Nosotros no venimos a hacer una olla popular porque sí. Las ollas están vacías; de agua solamente no vive ningún chico, ningún abuelo, ninguna mamá ni ningún papá", sostuvo.
La dirigente aseguró que las organizaciones vienen afrontando los gastos mediante colectas y aportes solidarios. "Las compañeras hacen colectas, piden donaciones, pero eso no alcanza. Además, quienes cocinan cobran apenas 78.000 pesos y tampoco les alcanza", cuestionó.
Reclaman que se entreguen los alimentos
Acosta señaló que las organizaciones presentaron toda la documentación requerida por los organismos provinciales, aunque los pedidos administrativos continúan. "Presentamos todos los papeles en tiempo y forma. Planillas de cada familia, documentación; siempre nos piden otra cosa y el tiempo sigue pasando", manifestó.
En ese sentido, insistió en que la prioridad debe ser garantizar la llegada de los alimentos. "La situación se arregla entregando la mercadería. Tiene que salir de donde está porque la mercadería tiene que estar. Si son cinco o diez módulos, que los entreguen, pero que no sigan esperando", reclamó.
Finalmente, las referentes indicaron que el reclamo involucra a 43 comedores y merenderos comunitarios vinculados a la UTEP, que continúan brindando asistencia alimentaria a cientos de familias pese a las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano.