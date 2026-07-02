Se concretó la primera exportación de soja no modificada genéticamente desde Puerto de Concepción del Uruguay. El envío tiene como destino Dinamarca.
Desde el Puerto de Concepción del Uruguay se concretó la primera exportación de soja no modificada genéticamente.
El envío, con destino a Dinamarca, representa un nuevo paso en la estrategia de desarrollo productivo y logístico de Entre Ríos. La operatoria incorpora una nueva unidad de negocios basada en productos de alto valor agregado elaborados íntegramente en la provincia y destinados a los mercados europeos de mayor exigencia. Esta primera operación comprende el embarque de 12.000 toneladas de harina de soja genéticamente no modificada (No-GMO) transportadas por el buque Eco Crossfire.
Se trata de un producto sembrado, industrializado y exportado íntegramente desde Entre Ríos, bajo certificaciones internacionales RTRS y GMP+, lo que posiciona a la provincia como un proveedor confiable de alimentos diferenciados, con altos estándares de calidad, trazabilidad y sustentabilidad.
Desde los muelles donde se concreta la carga, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó: "Está operación es muy importante para la provincia desde el punto de vista portuario. Nos alegra mucho ver a esta terminal con cada vez más actividad, y sobre todo de tipo especializadas como la que está ocurriendo, que conlleva certificaciones internacionales".
El negocio lo llevan adelante la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), junto a Entre Ríos Crushing; y la cooperativa danesa DLG Agro.
"A su vez, desde lo productivo en general, tener la única línea No-GMO que se exporta desde la Argentina; producida desde la semilla a la molienda, el transporte y la carga internacional es un orgullo para nuestra provincia", agregó.
Por su parte, el manager comercial de Entre Ríos Crushing, Martín Erdozain, indicó: "Para nosotros esto es el comienzo del camino. Después de muchos años de trabajo arduo, donde pasamos por un proceso difícil, sostenemos que la empresa volvió a nacer en un proyecto conjunto con ACA y otros socios del exterior".
"Estamos muy felices de poder hacer esto desde Entre Ríos y desde este puerto: parecía algo muy lejano cuando empezamos a trabajar con las autoridades portuarias y provinciales, que nos brindaron su apoyo desde el comienzo", añadió.
El jefe de la Filial Entre Ríos de ACA, Gabriel Carpenco; precisó: "Es un proyecto muy importante, el cual empezamos hace unos años y nos parecía una locura sembrar porotos de soja No-GMO. Somos socios de Entre Rios Crushing, y cuando nos planteamos que sea un proyecto entrerriano, orgullosamente logramos que la molienda se realice en Gualeguaychú; y hoy pudimos cerrar la operación en el Puerto de Concepción del Uruguay", sintetizó.