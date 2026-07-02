Imágenes: un techo de paraguas multicolores transformó la peatonal de Santa Fe

La peatonal San Martín de la ciudad de Santa Fe incorporó una nueva intervención artística que ya comenzó a captar la atención de vecinos y turistas. Se trata de un techo de paraguas multicolores instalado sobre la cortada Falucho, entre San Martín y Rivadavia, con el objetivo de revitalizar el tradicional paseo comercial y convertirlo en un nuevo punto de encuentro y atractivo turístico.

La propuesta fue impulsada en forma conjunta por la Municipalidad de Santa Fe y la Asociación de Amigos de Calle San Martín, como parte de una estrategia para fortalecer la actividad comercial y ofrecer nuevas experiencias a quienes recorren el microcentro.

Intervención artística en peatonal de Santa Fe (Aire de Santa Fe)

La colorida instalación ya se convirtió en una de las postales más fotografiadas de la ciudad y promete ser uno de los principales escenarios durante las vacaciones de invierno.

Una iniciativa inspirada en proyectos internacionales

La integrante de la Asociación de Amigos de Calle San Martín, Sandra Pamater, explicó a Aire de Santa Fe que la intervención forma parte de una prueba piloto destinada a recuperar el valor histórico y turístico de la peatonal.

"Queremos volver a darle a la peatonal ese valor que tiene y que siempre tuvo. La idea es que la gente no solo venga a comprar, sino también a pasear y disfrutar del espacio", sostuvo.

Intervención artística en peatonal de Santa Fe (Aire de Santa Fe)

El proyecto toma como referencia el denominado The Umbrella Project, una iniciativa nacida en la ciudad portuguesa de Águeda que luego fue replicada en cerca de 190 ciudades de distintos países.

En el caso santafesino, la propuesta presenta una particularidad: cada paraguas combina varios colores, generando un efecto similar al de un arcoíris que distingue a la intervención local de otras experiencias internacionales.

"La gente está fascinada. Vienen a sacarse fotos y queremos que esas imágenes también sirvan para promocionar la ciudad", afirmó Pamater.

Además, adelantó que analizan incorporar letras corpóreas con el nombre de la peatonal o de Santa Fe para facilitar la identificación del lugar en las fotografías que los visitantes compartan en redes sociales.

Vacaciones de invierno con propuestas para toda la familia

La inauguración del techo de paraguas coincide con una programación especial preparada para las vacaciones de invierno.

Desde el próximo lunes se desarrollarán actividades gratuitas destinadas a niños y familias, entre ellas talleres de educación ambiental, espectáculos teatrales, personajes infantiles y distintas propuestas recreativas distribuidas a lo largo de las siete cuadras que integran la Asociación de Amigos de Calle San Martín.

La peatonal San Martín tiene una nueva postal que ya conquista a vecinos y turistas. 🌈☂️ Un techo de paraguas de colores transforma la cortada Falucho y busca convertir al centro santafesino en un paseo para disfrutar, sacar fotos y apoyar al comercio local.#SantaFe… pic.twitter.com/AGGdLEo7NB — Aire de Santa Fe (@AiredeSantaFe) July 2, 2026

El objetivo es que cada sector del paseo cuente con alguna actividad para que vecinos y turistas permanezcan más tiempo en el centro, más allá de realizar compras.

En paralelo, varios comercios analizan extender sus horarios de atención durante el receso invernal para aprovechar las horas de mayor temperatura y facilitar el recorrido de los visitantes.

Más sombra y apoyo al comercio local

El proyecto contempla nuevas etapas de renovación urbana. Entre las iniciativas analizadas figura el reemplazo gradual de las actuales palmeras por árboles autóctonos de la especie conocida como Carnavalito, que aportaría mayor sombra y una floración amarilla durante la primavera.

También se estudia la incorporación de estructuras de media sombra para el verano e incluso la posibilidad de extender la instalación de paraguas hacia otros sectores de la peatonal si la experiencia piloto mantiene la buena respuesta del público.

Pamater también remarcó la importancia de respaldar a los comercios locales frente al crecimiento de las compras por plataformas digitales. "Todo lo que se compra en la peatonal queda en la peatonal. Son comercios de Santa Fe, con empleados de Santa Fe. Es importante volver a valorar el comercio local", concluyó.