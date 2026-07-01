El caudal del río Uruguay se incrementará levemente por las lluvias en la cuenca alta

El Área de Hidrología de Salto Grande informó que el caudal del río Uruguay se incrementará levemente en los próximos días debido a las lluvias registradas en la cuenca alta. Aclaró que los niveles previstos permanecerán muy por debajo de los valores de alerta.
El caudal del río Uruguay se incrementará levemente en los próximos días como consecuencia de las abundantes lluvias registradas el domingo 29 en la subcuenca alta y de las precipitaciones previstas para las próximas 48 horas, según informó el Área de Hidrología de Salto Grande.
El organismo explicó que el mayor aporte de agua al embalse provocará un ascenso gradual de su nivel a partir del fin de semana. Asimismo, indicó que aguas abajo el río también registrará un ligero incremento respecto de la semana anterior.
El informe remarcó que los valores previstos se mantendrán dentro de los parámetros habituales para el invierno y muy por debajo de los niveles de alerta establecidos para las ciudades ribereñas.
Los niveles seguirán por debajo de los valores de alerta
Según las estimaciones oficiales, durante los próximos cinco a siete días el río permanecerá por debajo de los 8,0 metros en Concordia y de los 8,3 metros en Salto.
Desde el Área de Hidrología señalaron que las lluvias registradas, aunque abundantes, forman parte del comportamiento habitual de la subcuenca alta del río Uruguay durante la temporada invernal y responden a la variabilidad meteorológica propia de la región.
El organismo recordó que el Comunicado Diario se actualiza aproximadamente a las 13 y recomendó consultar la información oficial a través del sitio web de Salto Grande, en la sección Datos Hidrológicos, o mediante la aplicación oficial disponible para dispositivos Android y iPhone.