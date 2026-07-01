Subieron a 2.295 los muertos por los terremotos en Venezuela y declararon duelo nacional por siete días

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela ascendió a 2.295, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al actualizar el balance oficial de la tragedia ocurrida hace una semana. Además, las autoridades reportaron 11.267 personas heridas, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia en las zonas más afectadas.

Los dos fuertes sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron el derrumbe de edificios y viviendas, además de severos daños en infraestructura crítica, interrupciones en los servicios públicos y una amplia movilización de los organismos de emergencia en distintas regiones del país.

El movimiento sísmico ocurrió el pasado 24 de junio, una jornada particular para Venezuela por tratarse del feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Carabobo, una fecha emblemática de la independencia del país, que además coincidía con las celebraciones religiosas por el Día de San Juan en varias regiones.

Continúan las réplicas y las tareas de emergencia

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que desde el momento en que ocurrieron los terremotos se registraron unas 400 réplicas, lo que complicó las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

Ante la magnitud del desastre, el estado de La Guaira fue declarado zona de desastre, debido a los importantes daños sufridos en viviendas, edificios e infraestructura pública.

Los equipos de emergencia mantienen operativos para asistir a las personas damnificadas, remover escombros y restablecer los servicios esenciales en las localidades más afectadas por el doble terremoto.

Siete días de duelo nacional

En el marco de la emergencia, la presidenta interina decretó siete días de duelo nacional, medida que comenzó a regir a las 18 (hora local), cuando se cumplió una semana del desastre que golpeó el norte del país.

En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. pic.twitter.com/eGOtAYk25u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 1, 2026

El Gobierno venezolano continúa actualizando el número de víctimas a medida que avanzan las tareas de rescate y se accede a zonas que permanecían incomunicadas desde el momento del sismo.

La tragedia se convirtió en una de las más graves registradas en la historia reciente de Venezuela y mantiene movilizados a los organismos nacionales e internacionales que participan de la asistencia a los damnificados.