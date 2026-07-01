Bomberos entrerrianos en Venezuela y una dramática situación: “Por el olfato te das cuenta de lo que hay”

Dos bomberos voluntarios de Gualeguay, Osiris López y Gastón Velázquez, se encuentran desde el martes trabajando en Venezuela como parte de un operativo internacional de búsqueda y rescate tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera del país el miércoles pasado.

Según el último balance oficial, difundido este martes por el titular del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, la cifra de muertos ascendió a 1.943, con 10.571 heridos y 15.866 damnificados. La Guaira, el estado más golpeado, fue declarado zona de desastre y quedó bajo control militar.

López contó cómo se armó el viaje y cómo fueron las primeras horas de trabajo en el lugar.

"Vinimos con Gastón, también bombero voluntario de Gualeguay. Pertenecemos a un grupo más grande de bomberos y en esta oportunidad viajamos con nuestras perras: yo vine con Oma, que es de búsqueda de personas vivas, y Gastón vino con Roma, de búsqueda de restos humanos", relató López.

El llamado llegó de forma inesperada. Los brigadistas se capacitaron en una ONG dedicada a perros de búsqueda y rescate, la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe, y fue a través de esa organización que recibieron la convocatoria de Bomberos de la Universidad Santa María de Caracas.

"Nos llegó la convocatoria el viernes pasado y armamos el viaje ese mismo día. El viernes a la noche ya estábamos en Buenos Aires", contó López. El sábado lo pasaron preparando materiales y la documentación de los perros para poder viajar.

El domingo a las 2:30 partieron rumbo a Medellín, donde tuvieron una escala de siete horas, y desde allí volaron a Cúcuta, en el norte de Colombia, cerca del límite con Venezuela. De ahí en más, el cruce fue terrestre: un colectivo hasta la frontera, el trámite migratorio y otro colectivo hasta destino. "En total fueron unas 16 horas aproximadamente en colectivo, sumado a los tramos aéreos. Fue un viaje bastante largo", resumió.

Llegaron el lunes por la tarde a Venezuela y una vez en el lugar del desastre, estaban listos para empezar a trabajar.

Primeras horas entre los escombros

"La verdad que es un desastre de gran magnitud. Todavía no se sabe con precisión cuántas estructuras colapsaron, pero son muchas", describió López.

El contingente argentino está integrado por diez personas y nueve perros de búsqueda, entre ejemplares entrenados para detectar personas con vida y otros para restos humanos.

El grupo se abocó a trabajar en una zona hasta la madrugada. "Por el tiempo transcurrido desde el sismo, los que más trabajaron fueron los perros de restos humanos para localizar víctimas, aunque los otros perros también trabajaron, un poco menos", explicó.

El hallazgo más significativo de la jornada llegó de la mano de uno de los perros de búsqueda de personas vivas. "Uno de los perros tuvo un positivo. Después bajamos e hicimos una inspección del lugar, y se sienten ruidos de personas que golpean las estructuras. Ahí se sabe que hay gente con vida", contó López a R2820.

Tras esa marcación, entra a trabajar un equipo especializado en apuntalamiento, encargado de romper paredes con herramientas para avanzar hacia las víctimas. El grupo de Gualeguay también trabajó en un edificio vecino a esa zona.

Sobre la magnitud de las víctimas fatales, López prefirió no entrar en detalles: "Se ve mucho, mucho. No te lo quiero explicar con palabras, pero te imaginás la cantidad, y ya por el olfato te das cuenta de lo que hay".