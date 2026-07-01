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La NASA reveló cómo cambiaron la superficie terrestre los terremotos en Venezuela

La agencia espacial difundió imágenes obtenidas por satélites que evidenciaron deformaciones del terreno tras los terremotos en Venezuela. Los datos permitieron medir con precisión el desplazamiento de la superficie.

1 de Julio de 2026
Los terremotos modificaron la superficie terrestre en Venezuela
Los terremotos modificaron la superficie terrestre en Venezuela

La agencia espacial difundió imágenes obtenidas por satélites que evidenciaron deformaciones del terreno tras los terremotos en Venezuela. Los datos permitieron medir con precisión el desplazamiento de la superficie.

La NASA difundió imágenes satelitales que evidenciaron cómo los terremotos que afectaron a Venezuela provocaron un desplazamiento de la superficie terrestre. El análisis permitió observar con precisión los cambios registrados en distintas zonas del norte del país tras los movimientos sísmicos, que dejaron miles de víctimas y cuantiosos daños materiales.

 

El estudio fue realizado por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA a partir de información captada por los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA). Para ello utilizaron la técnica de interferometría de radar, conocida como InSAR, que permite detectar deformaciones del terreno con una precisión de pocos centímetros.

Los terremotos desplazaron la superficie terrestre en Venezuela
Los terremotos desplazaron la superficie terrestre en Venezuela

Las imágenes mostraron desplazamientos tanto horizontales como verticales de la superficie. El mapa elaborado por los especialistas identificó sectores que se acercaron al satélite y otros que se alejaron, información que permitió reconstruir cómo se deformó el terreno como consecuencia del movimiento de las placas tectónicas.

Información clave para evaluar riesgos

Desde la NASA explicaron que estos datos resultaron fundamentales para comprender el comportamiento de las fallas geológicas que se activaron durante los terremotos. Además, señalaron que el análisis contribuirá a evaluar el riesgo de nuevas réplicas y a planificar las tareas de reconstrucción en las regiones afectadas.

 

La agencia espacial remarcó que la tecnología satelital ofrece la posibilidad de relevar el impacto geológico incluso en áreas de difícil acceso, proporcionando información valiosa para los equipos de emergencia y para futuras investigaciones sobre la actividad sísmica.

Los terremotos registrados en Venezuela se convirtieron en una de las mayores tragedias de la historia reciente del país. El desastre dejó miles de muertos, heridos y desaparecidos, además del colapso de edificios, infraestructura y servicios básicos, mientras continúan las tareas de rescate y recuperación en las zonas más afectadas.

Temas:

Venezuela Terremoto nasa desplazamiento tierras
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