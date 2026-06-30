El papa León XIV nombró a una mujer al frente de un dicasterio y pidió evitar un cisma

El papa León XIV designó a la religiosa Alessandra Smerilli como prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y envió una carta a la Fraternidad San Pío X para intentar evitar nuevas consagraciones episcopales sin mandato pontificio.
El papa León XIV anunció este martes el nombramiento de la religiosa salesiana Alessandra Smerilli como prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, convirtiéndola en la tercera mujer en la historia en quedar al frente de un "ministerio" del Vaticano.
En paralelo, el Pontífice realizó un último intento por evitar un nuevo cisma dentro de la Iglesia Católica al exhortar a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X a desistir de la consagración de cuatro obispos sin mandato pontificio.
La Santa Sede confirmó que Smerilli asumirá el cargo el 1 de septiembre, en reemplazo del cardenal canadiense Michael Czerny. La nueva prefecta estará acompañada por el cardenal Fabio Baggio como proprefecto, mientras que el sacerdote eslovaco Jozef Barlaš será el nuevo secretario del dicasterio.
Con este nombramiento, León XIV profundizó la presencia femenina en la conducción de organismos vaticanos. Smerilli ya había hecho historia en 2021, cuando el papa Francisco la designó como la primera mujer secretaria de un dicasterio.
Una carta para evitar un acto cismático
En otra de las decisiones destacadas de la jornada, el Pontífice envió una carta fechada el 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo, dirigida al superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Davide Pagliarani.
La misiva buscó impedir que esa organización concretara la consagración de cuatro nuevos obispos en Écône, Suiza, sin autorización del Papa, un acto que el Vaticano considera de carácter cismático.
"Con ánimo paternal deseo dirigirme a usted y, a través de usted, a los obispos, sacerdotes, seminaristas y fieles vinculados a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X", escribió León XIV. En el mismo texto reconoció "el apego a la vida litúrgica, el compromiso con la formación sacerdotal, el celo apostólico y el deseo de fidelidad a la Tradición" presentes en muchos integrantes de esa comunidad.
"Den marcha atrás", pidió el Pontífice
El Papa realizó un llamado directo para que la Fraternidad desistiera de avanzar con las consagraciones episcopales. "Con este espíritu, y colmado de afecto cristiano, les ruego y les pido de todo corazón: ¡Den marcha atrás!", expresó.
Además, advirtió que "el acto cismático que cometerían les privaría de la recepción lícita y, en algunos casos, incluso válida, de los sacramentos que aman y buscan para su propia santificación".
En otro tramo de la carta, León XIV reafirmó la voluntad de diálogo de la Iglesia: "La Iglesia está dispuesta a emprender un camino de diálogo y entendimiento que el Espíritu Santo pueda hacer posible y fecundo". También agregó: "Lacerar la túnica indestructible de Cristo es un pecado de extrema gravedad".
Más mujeres en cargos de conducción
Con la designación de Alessandra Smerilli, ya son tres las mujeres que ocupan la conducción de dicasterios del Vaticano. Actualmente también ejercen funciones de ese nivel la religiosa Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y la mexicana Montse Alvarado, quien asumirá en noviembre como prefecta del Dicasterio para la Comunicación, convirtiéndose en la primera mujer laica en dirigir el área comunicacional de la Santa Sede.