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Comida para personas en situación de calle: voluntarios recorrieron Paraná con viandas

La entrega de comida para personas en situación de calle fue organizada por voluntarios de la Parroquia La Piedad. Cada martes preparan viandas con donaciones de alimentos y aportes de la comunidad.

30 de Junio de 2026
Porciones de comida.
Porciones de comida. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La entrega de comida para personas en situación de calle fue organizada por voluntarios de la Parroquia La Piedad. Cada martes preparan viandas con donaciones de alimentos y aportes de la comunidad.

La comida para personas en situación de calle volvió a movilizar a un grupo de voluntarios de la Parroquia La Piedad, que cada martes cocina y recorre distintos sectores de Paraná para asistir a quienes más lo necesitan. Gracias a las donaciones de alimentos y al aporte económico de vecinos, preparan viandas con carne, verduras y otros ingredientes para brindar un plato caliente durante las jornadas de bajas temperaturas.

 

Una de las voluntarias explicó que el trabajo comienza varias horas antes de la recorrida. “Gracias a Dios tenemos ayuda en los alimentos. Hay un montón de gente que aporta dinero y eso nos ayuda muchísimo”, expresó al destacar la colaboración permanente de la comunidad.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

También relató cómo es la organización semanal para preparar las comidas. “Nosotros estamos todos los martes. Venimos a la Parroquia La Piedad a partir de las 16:30 horas y ahí arrancamos a pelar verduras y empezar a cocinar”, sostuvo.

 

Un trabajo solidario sostenido por donaciones

 

La voluntaria explicó que la preparación de las viandas depende de los alimentos que logran reunir gracias a las donaciones. “Vamos almacenando fideos y los alimentos no perecederos. Después vamos comprando carne y, en base a eso, vamos cocinando y llevándole un buen plato de comida con mucha carne, verduras”, detalló.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

En esta oportunidad, el menú elegido fue un guiso de arroz con verduras, preparado especialmente para enfrentar las bajas temperaturas. “Hoy fue un guisito de arroz con verduras. Se ve que estaba rico”, comentó entre sonrisas.

 

La iniciativa se sostiene semana tras semana gracias al compromiso de los voluntarios y al acompañamiento de vecinos que colaboran con alimentos, dinero o insumos, permitiendo que decenas de personas en situación de calle reciban un plato caliente y un gesto de solidaridad.

 

Brindan porciones de comida a personas en situación de calle

Temas:

Personas en situación de calle Comida alimentos
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