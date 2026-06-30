Murió el camionero brasileño que había sufrido graves heridas tras un choque frontal en Ruta 6

Falleció el camionero brasileño que había resultado gravemente herido en el choque frontal entre dos camiones ocurrido el pasado 18 de junio sobre la Ruta Provincial 6, cerca de Maciá, en el departamento Tala. La víctima fue identificada como Faison Cantares Da Silva, de 42 años, quien permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná desde el día del siniestro.

El accidente ocurrió alrededor de las 17 en el kilómetro 163 de la Ruta Provincial 6, a unos mil metros al norte del acceso a Maciá.

Según se informó, el impacto fue frontal y tuvo como protagonistas a un camión Volvo con semirremolque de origen brasileño, que circulaba de norte a sur con dos ocupantes, y un camión Scania 112 con acoplado, que transitaba en sentido contrario y era conducido por un joven de 29 años, oriundo de Villaguay.

El estado de los ocupantes

Como consecuencia de la violencia del impacto, el conductor brasileño sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado en primera instancia al Hospital Santa Rosa de Villaguay. Posteriormente, debido a la complejidad de su cuadro, fue derivado al Hospital San Martín de Paraná, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta que este martes se confirmó su fallecimiento.

Presentaba una fractura de peroné, múltiples traumatismos y un severo compromiso en su brazo izquierdo. Debido al carácter irreversible de las lesiones, los profesionales debieron practicar la amputación a la altura del codo.

En tanto, la acompañante del camión brasileño, una mujer de 40 años, sufrió lesiones leves y recibió asistencia médica en el Hospital Falucho de Maciá. Por su parte, el conductor del otro transporte también fue atendido por personal sanitario.

Amplio operativo

Tras el choque, la circulación sobre la Ruta Provincial 6 permaneció totalmente interrumpida debido a que uno de los vehículos quedó atravesado sobre la calzada.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Maciá, personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, Seguridad Vial Tala, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios de Maciá y Rosario del Tala, además de Policía Científica y servicios de emergencia.