Buscan a una adolescente de 15 años que se retiró de una residencia del Copnaf

REDACCIÓN ELONCE
La joven fue vista por última vez el lunes pasado cuando salió de la Residencia Socioeducativa Rayuela, en Paraná. La Fiscalía solicitó la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.
La buscan a una adolescente de 15 años en Paraná es el pedido difundido por la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, que solicitó la colaboración de la población para localizar a Agustina Ailen Montero Castellano.
La joven se retiró el lunes pasado, alrededor de las 15:30, de la Residencia Socioeducativa "Rayuela", dependiente del Copnaf, y desde ese momento no volvió a tener contacto con los responsables del lugar.
Según la información oficial, Agustina es de contextura robusta y tiene el cabello castaño oscuro. Al momento de ausentarse vestía un pantalón tipo joggin color bordó, una campera rompeviento de color claro y un gorro de Argentina.
Solicitan colaboración
Desde la Fiscalía indicaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de la adolescente deberá comunicarse de inmediato al 911 o con la División Minoridad y Violencia Familiar al teléfono 343 4209195.
Las autoridades continúan con las tareas de búsqueda y reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para aportar cualquier información que permita localizar a la menor.