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Sociedad Conflicto laboral en Concepción del Uruguay

Trabajadores de Granja Tres Arroyos volvieron a manifestarse por la reapertura de la planta

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos realizaron una nueva protesta frente al Monumento a Urquiza para reclamar la reapertura de la planta La China, el pago de los salarios adeudados y la preservación de las fuentes laborales. Convocaron a toda la comunidad a acompañar el reclamo.

29 de Junio de 2026
Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron.
Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron. Foto: La Pirámide.

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos realizaron una nueva protesta frente al Monumento a Urquiza para reclamar la reapertura de la planta La China, el pago de los salarios adeudados y la preservación de las fuentes laborales. Convocaron a toda la comunidad a acompañar el reclamo.

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos protagonizaron este lunes por la tarde una nueva manifestación en Concepción del Uruguay, donde se concentraron frente al Monumento a Justo José de Urquiza para visibilizar el conflicto que atraviesa la planta La China. Durante la protesta reiteraron el pedido de reapertura de las instalaciones, el pago de los salarios adeudados y la garantía de continuidad laboral para todo el personal afectado.

 

La convocatoria fue impulsada por trabajadores autoconvocados, quienes buscaron sumar el respaldo de la comunidad ante la incertidumbre que genera la paralización de la actividad. Con carteles, banderas y consignas, expresaron su preocupación por la situación que enfrentan cientos de familias que dependen de la empresa.

 

Los manifestantes sostuvieron que la continuidad de la planta resulta fundamental no solo para preservar los puestos de trabajo, sino también para sostener la actividad económica vinculada a uno de los principales complejos productivos de la región.

 

Reclamo por salarios y continuidad laboral

 

Durante la concentración, los trabajadores insistieron en la necesidad de alcanzar una solución que permita reactivar la producción y normalizar el funcionamiento de la planta. Entre los principales reclamos volvieron a plantear el pago de los haberes pendientes, además de exigir definiciones sobre el futuro de la empresa.

 

Asimismo, remarcaron que la incertidumbre afecta tanto a los empleados como a sus familias, que desde hace semanas atraviesan una compleja situación económica producto de la falta de actividad y de las dificultades para percibir sus ingresos.

 

Foto: La Pir&aacute;mide.
Foto: La Pirámide.

 

En ese marco, solicitaron un mayor compromiso por parte de la dirigencia sindical y de los distintos sectores políticos para encontrar alternativas que permitan resolver el conflicto y preservar las fuentes laborales.

 

Convocatoria abierta a toda la comunidad

 

Además del reclamo puntual, los trabajadores realizaron una convocatoria abierta para que vecinos, organizaciones sociales, instituciones, gremios y diferentes actores de Concepción del Uruguay acompañen las próximas movilizaciones.

 

Según manifestaron, consideran que el conflicto excede el ámbito de la empresa, ya que impacta de manera directa en la economía local, el comercio y numerosos emprendimientos que dependen de la actividad que genera la planta avícola, indicó La Pirámide.

 

Con la movilización de este lunes, los trabajadores buscaron mantener visible el conflicto y reforzar el pedido para que las autoridades competentes y la empresa avancen en una solución que permita garantizar la reapertura de la planta, el pago de los salarios adeudados y la continuidad de los puestos de trabajo.

Temas:

Granja Tres Arroyos Concepción de Uruguay
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