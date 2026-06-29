Denuncia de maltrato en un Hogar de Niños de Viale: el COPNAF adoptará medidas 

Un video que comenzó a circular en las últimas horas en la localidad de Viale, alerta sobre una posible situación de maltrato en un Hogar de Niños de esa localidad. El COPNAF tomará intervención.
En las últimas horas se difundió en las redes sociales un video grabado en horas de la noche desde la vereda de un hogar de niños de la localidad de Viale, que dan cuenta de una escena de posible maltrato hacia los menores que están allí internados.
La institución involucrada es la Residencia Socioeducativa (RSE) “El Lugar de los Niños”, ubicada sobre calle Santa Fe 249. El establecimiento funciona bajo la órbita del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), organismo encargado de la protección integral de niñas, niños y adolescentes que requieren medidas especiales de cuidado.
Fuentes del COPNAF aseguraron que a partir de la difusión de este video tomaron cartas en el asunto y que adoptarán las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los chicos. En principio, según trascendió, el presunto implicado sería un agente que estaría en la institución como “suplente”.
“Queremos que los chicos estén bien y se adoptarán las medidas necesarias para que ello ocurra”, se indicó extraoficialmente, al dar cuenta que funcionarios del organismo ya están interviniendo y que, de confirmarse los trascendidos se podría llegar incluso a la cesantía del responsable de esta situación.
Como se indicó, el video está filmado desde el exterior del hogar, y se escuchan gritos de adultos y llantos de un menor, que estaría siendo víctima de los retos. “Callate, dale, hijo de mil pu.., pedí bien las cosas; no te hagás el vivo conmigo”, son algunas de las palabras que se alcanzan a oír en el registro fílmico.