La ley "Matías Colaprete" cobró relevancia internacional luego de ser presentada como un caso exitoso durante un congreso mundial de alergia y anafilaxia realizado en Estambul, Turquía. La normativa entrerriana, impulsada por la familia del joven fallecido en 2024 tras sufrir un shock anafiláctico provocado por una picadura de abejas, fue reconocida como una experiencia pionera en Latinoamérica.

Noemí Dalmolín y Daniel Colaprete, padres de Matías, valoraron a Elonce el reconocimiento internacional y destacaron el trabajo conjunto realizado junto a profesionales de la salud y organizaciones especializadas para impulsar la legislación.

"Se hizo el congreso internacional en Estambul y la doctora Cabalo junto con la Asociación Argentina de Anafilaxia y Alergia presentaron la ley como uno de los logros del trabajo conjunto para la comunidad. A nosotros nos emociona porque hubo un reconocimiento muy importante", expresó Noemí.

La ley 11.242, que establece el Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia, regula el manejo de emergencias por reacciones alérgicas severas tanto en ámbitos de concurrencia pública como en centros sanitarios de la provincia de Entre Ríos.

Una ley que busca salvar vidas

La madre de Matías explicó que uno de los aspectos más valorados de la normativa es que incorpora protocolos claros de actuación frente a una anafilaxia. "La ley es dinámica. Incluye los protocolos de actuación frente a la anafilaxia para cualquier persona y creo que eso es lo que la hizo tan interesante", sostuvo.

Además, destacó que otro de los pilares fundamentales consiste en generar un registro de los casos. "Siempre estuvo subatendida la anafilaxia, incluso por la comunidad médica. Por eso también es importante protocolizar el conteo de los casos", señaló.

La ley "Matías Colaprete" fue destacada en un congreso mundial sobre anafilaxia

Desde la sanción de la ley, el Ministerio de Salud comenzó con distintas instancias de capacitación destinadas al personal sanitario y ahora el trabajo se extenderá al ámbito educativo. "Desde que se sancionó la ley, incluso antes de ser promulgada, el Ministerio de Salud ya estaba capacitando a médicos y personal sanitario. Ahora comenzamos también con el Consejo General de Educación", explicó.

Capacitación para actuar ante una emergencia

Noemí remarcó que el objetivo de la normativa no es trasladar responsabilidades médicas a los docentes, sino brindar herramientas para actuar correctamente durante una emergencia. "No pretendemos que la comunidad educativa, los docentes o los directivos se vuelvan médicos y tengan una responsabilidad sobre los demás. Es una cuestión humana", afirmó.

Y agregó: "Lo que sí pretendemos como papás es que aprendan a actuar y que nadie más se muera frente a los ojos de su familia como se murió Matías frente a los ojos de su hermana y mío".

Noemí Dalmolín y Daniel Colaprete, padres de Matías (foto Elonce)

Por su parte, Daniel Colaprete señaló a Elonce que actualmente trabajan para que la iniciativa pueda replicarse en todo el país. "Estamos muy codo a codo con la mamá de Matías tratando de hacer saber a la sociedad argentina, y fundamentalmente al pueblo entrerriano, la importancia de esta ley. También queremos llevarla a nivel nacional", manifestó.

La importancia de actuar a tiempo

Daniel explicó que el trabajo de difusión busca concientizar sobre la gravedad de la anafilaxia y la necesidad de actuar durante los primeros minutos. "Queremos que la gente, ante cualquier caso de anafilaxia, que no necesariamente tiene que ser por la picadura de un insecto, sepa cómo actuar", indicó.

En ese sentido recordó que una reacción alérgica severa puede producirse también por determinados alimentos o medicamentos. "Los profesionales de la salud nos explican que existe una ventana de cinco o seis minutos desde que aparecen los primeros síntomas para poder intervenir. La adrenalina es fundamental en esos casos", sostuvo.

El padre de Matías adelantó además que las capacitaciones continuarán en distintas instituciones de la provincia. "Esta es la primera capacitación para la comunidad, pero será la primera de muchas. Queremos llegar a asociaciones, clubes, federaciones y a todos los sectores posibles para difundir esta herramienta", afirmó.

Transformar el dolor en compromiso

En la oportunidad, ambos padres también hablaron sobre el difícil proceso que atraviesan desde la pérdida de su hijo y cómo decidieron convertir ese dolor en una causa colectiva. "El dolor no se va. Matías era muy especial y su ausencia no solamente se siente en nosotros como padres, sino también en su hermana, en su familia, en sus amigos y en toda la gente que trabajó con él", expresó Noemí.

Matías Colaprete

Recordó además que la característica que mejor definía a su hijo era su permanente sonrisa. "No hay una foto entre las miles que tenemos donde él no esté sonriendo y siempre dispuesto a hacer algo por los demás. Creemos que esto es lo que él hubiera hecho por nosotros y por eso seguimos adelante", dijo.

La madre aseguró que conocer casos de personas que pudieron ser asistidas gracias a la implementación de la ley representa un alivio dentro del enorme dolor. "Es una caricia al alma saber que desde que se sancionó la ley hubo muchas vidas a las que se llegó con la adrenalina y que pudieron salvarse", sostuvo.

Un reconocimiento que impulsa a seguir

Finalmente, Daniel destacó que el reconocimiento recibido durante el congreso internacional representa un incentivo para continuar trabajando en la prevención. "Vamos a seguir difundiendo, visibilizando y capacitando porque entendemos que esta es una herramienta necesaria para toda la sociedad", concluyó.

Mientras tanto, la Ley Matías Colaprete continúa consolidándose como una referencia en materia de prevención y actuación frente a la anafilaxia, con el objetivo de que ninguna otra familia vuelva a atravesar una tragedia similar.