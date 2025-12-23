Senado sancionó la Ley Matías Colaprete, que busca prevenir muertes por reacciones alérgicas

REDACCIÓN ELONCE
Establece la instauración de un protocolo de actuación frente a reacciones alérgicas graves, destinado “a la prevención, identificación temprana, atención de urgencia, seguimiento y registro de casos de anafilaxia. Ya comenzaron las capacitaciones a personal de salud.
El Senado de Entre Ríos sancionó la Ley Matías Colaprete, que establece la instauración de un protocolo de actuación frente a reacciones alérgicas graves, destinado “a la prevención, identificación temprana, atención de urgencia, seguimiento y registro de casos de anafilaxia y de toda otra situación crítica que implique riesgo de vida o alteración grave a la salud y que requiera intervención inmediata”.
La Cámara de Diputados le otorgó media sanción el 16 de diciembre y este martes el Senado la convirtió en ley.
Daniel Colaprete, padre de Matías, expresó a Elonce que “se avanzó mucho en lo que se preveía y en lo que se ha trabajado mucho. Creo que ha sido un tiempo récord. En junio, cuando arrancamos con esto, parecía tan lejos. Estamos emocionados”. Destacó el esfuerzo de todos los involucrados, desde funcionarios hasta la sociedad en general, que apoyó el proyecto desde su inicio.
El dolor por la pérdida de su hijo aún está presente, pero la sanción de esta ley les da un sentido de esperanza. “Es una serie de confusiones, de sentimientos, de alegría y emoción con la angustia y la tristeza profunda de saber que físicamente no tenemos a nuestro hijo. Queda la acción en el nombre y apellido de él de poder salvar vidas cuando así la necesidad lo amerite”, señaló.
“Lo que hemos hecho no es solo preocuparnos por el que los profesionales puedan estar formados para poder ayudar, sino que cuenten con los elementos, los insumos y la transmisión directa. No solo se mejoró la ley, se super mejoró y se amplió”, dijo con gratitud Noemí, la madre de Matías.
Agregó que “agradecemos al ministro de Salud porque colaboró y marcó una línea de trabajo. Ayer veía a los médicos, cuando se presentó el protocolo y se realizó la primera capacitación, y me emocioné. Matías estaría feliz, porque siempre pensaba en otros”.
El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, expresó que la sanción de la ley es una forma de honrar la memoria de Matías. “Es haber canalizado este dolor en la creación de una ley, fundamentalmente un protocolo de actuación para que se reconozca tempranamente estos casos de shock anafiláxicos, reconocerlos a tiempo y poder actuar”, afirmó.
“Empezamos con las capacitaciones para el sistema de salud, fundamentalmente con los directores de hospitales, centros de salud y servicios de emergencia sanitaria”, comentó el ministro, subrayando que la formación llegará a todos los hospitales y centros médicos de la provincia.
Uno de los puntos clave del protocolo es la correcta administración de la adrenalina en situaciones de anafilaxia, en lugar de medicamentos como los corticoides, que a menudo no son efectivos en estos casos. En ese sentido, destacó la importancia de capacitar a los profesionales médicos para garantizar que sepan cómo actuar rápidamente ante estos cuadros críticos.
Liliana Salinas, legisladora, dijo que "fue un trabajo de mucho tiempo, pero con mucha constancia, compromiso. Estamos muy agradecidos". Elonce.com