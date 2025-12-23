Confirmaron cómo funcionarán los colectivos durante las Fiestas en Paraná

Se confirmó cómo funcionará el servicio de transporte público de pasajeros para las Fiestas.

En ese sentido, la Municipalidad de Paraná confirmó que el miércoles 24 de diciembre y el miércoles 31 de diciembre el servicio tendrá horarios correspondientes a día hábil. De esta manera, el primer colectivo saldrá a las 5 y el último iniciará su trayecto desde las cabeceras a las 20.

Por otra parte, el jueves 25 de diciembre y el jueves 1º de enero, las frecuencias serán las correspondientes a los días domingos y feriados. La primera salida desde cabecera será a las 10 y la última a las 20.

Asimismo, se informó que a partir del viernes 26 de diciembre inicia el cronograma de horarios de verano en los recorridos.

Toda la información sobre recorridos y frecuencias, en tiempo real, puede conocerse desde la app Arriba Paraná.