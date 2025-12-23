 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná

Confirmaron cómo funcionarán los colectivos durante las Fiestas en Paraná

La Municipalidad confirmó el horario de inicio y finalización de los recorrido durante el 24, 25 y 31 de diciembre, como así también para el 1º de enero de 2026. Asimismo, informaron desde cuando comienza a regir el horario de verano.

23 de Diciembre de 2025
Colectivos en Paraná
Colectivos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE

En ese sentido, la Municipalidad de Paraná confirmó que el miércoles 24 de diciembre y el miércoles 31 de diciembre el servicio tendrá horarios correspondientes a día hábil. De esta manera, el primer colectivo saldrá a las 5 y el último iniciará su trayecto desde las cabeceras a las 20.

 

 

Por otra parte, el jueves 25 de diciembre y el jueves 1º de enero, las frecuencias serán las correspondientes a los días domingos y feriados. La primera salida desde cabecera será a las 10 y la última a las 20.

 

Asimismo, se informó que a partir del viernes 26 de diciembre inicia el cronograma de horarios de verano en los recorridos.

 

 

Toda la información sobre recorridos y frecuencias, en tiempo real, puede conocerse desde la app Arriba Paraná.

 

 

Temas:

App Servicio de transporte colectivo colectivos
