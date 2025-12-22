Nochebuena y Navidad: cómo funcionarán los bancos el 24 y 25 de diciembre

La atención al público durante la Nochebuena y Navidad se verá afectada, ya que los bancos el 24 y 25 de diciembre permanecerán cerrados en todo el país, siguiendo lo dispuesto por el Banco Central y las entidades financieras.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó cómo será la atención en las sucursales durante las celebraciones de fin de año, destacando que los bancos el 24 y 25 de diciembre no abrirán al público. La medida busca otorgar asueto a los trabajadores del sistema financiero y garantizar que las festividades se desarrollen sin inconvenientes para el personal de las entidades bancarias.
Según el comunicado oficial del BCRA, “el Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitó a las entidades financieras y cambiarias a adoptar la misma medida respecto a su personal”. De esta forma, la atención presencial quedará suspendida tanto en Nochebuena como en Año Nuevo, a lo que se suman los feriados nacionales del 25 de diciembre y 1 de enero, según información de Infobae.
La medida fue confirmada días después por las asociaciones bancarias del país, incluyendo la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). Todas coincidieron en aplicar el calendario de asuetos de manera uniforme para evitar confusiones entre los clientes.
Impacto en los clientes y alternativas digitales
La disposición afecta especialmente a quienes realizan trámites presenciales, pagos o depósitos en efectivo. Por ello, se recomienda a los clientes planificar sus operaciones con anticipación para evitar contratiempos durante la semana de Navidad y Año Nuevo. Los cajeros automáticos y la banca digital continuarán operativos, ofreciendo alternativas seguras para realizar transferencias, pagos de servicios y consultas de saldo.
Además, muchas entidades recuerdan que las aplicaciones móviles y la banca por internet permiten programar transferencias y pagos automáticos, lo que resulta clave en fechas en las que las sucursales permanecen cerradas. Este tipo de servicios ha crecido significativamente y hoy es una herramienta habitual para millones de argentinos, especialmente en momentos de alta demanda como las festividades.
Es importante también que los comercios y proveedores de servicios tengan en cuenta los plazos de acreditación de transferencias y pagos, ya que los movimientos realizados durante los días de asueto no se procesarán hasta la reapertura de las sucursales.
Recomendaciones y medidas preventivas
Desde el BCRA se instó a las entidades financieras a informar de manera clara y anticipada a sus clientes sobre el cierre de sucursales y la disponibilidad de canales digitales. Esta comunicación busca reducir inconvenientes y asegurar que los usuarios puedan organizar sus operaciones sin contratiempos.
Asimismo, las asociaciones bancarias destacaron que los servicios críticos, como pagos de haberes y atención a clientes con necesidades especiales, cuentan con protocolos de emergencia para garantizar el normal funcionamiento de operaciones esenciales, incluso durante los días de asueto.
Con estas disposiciones, los bancos el 24 y 25 de diciembre no abrirán sus puertas, reforzando la importancia de planificar las transacciones financieras antes de las festividades y aprovechando las opciones digitales disponibles para mantener el acceso a servicios de manera ágil y segura.