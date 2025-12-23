Juan Manuel Bilat lanzó su gira “Re–Evolución” en la peatonal de Paraná

La intervención marcó el inicio oficial de la gira “Re–Evolución” del músico entrerriano Juan Manuel Bilat, una propuesta que resignifica el chamamé desde una perspectiva contemporánea.
Con una performance urbana en la peatonal San Martín de Paraná, el músico entrerriano Juan Manuel Bilat dio inicio a su nueva gira “Re–Evolución”, un proyecto artístico que propone una mirada renovada del chamamé y del repertorio popular del Litoral, integrando tradición y contemporaneidad.
La acción se desarrolló en la peatonal San Martín y la Plaza 1º de Mayo, en pleno centro de la ciudad de Paraná, en un horario de alta circulación. En ese contexto, un ensamble de cuerdas emergieron desde distintos puntos del espacio urbano y confluyeron en la peatonal. Minutos después, se sumó Juan Manuel Bilat con su acordeón para interpretar una reversión de clásicos del chamamé, transformando el pulso cotidiano de la ciudad —en vísperas navideñas— en una experiencia sonora inesperada.
Durante la interpretación musical, parejas de bailarines irrumpieron desde el público, sumando movimiento y emoción a la escena y completando una puesta que combinó música, danza y espacio público.
La intervención marcó el inicio oficial de la gira “Re–Evolución”, una propuesta que resignifica el chamamé desde una perspectiva contemporánea, incorporando experimentación escénica, nuevas estéticas y lenguaje audiovisual, sin perder la esencia de la música litoraleña.
“El chamamé no es solo una herencia: es una energía viva que se transforma con nosotros. Re–Evolución es ese movimiento: volver a la raíz para ir más lejos”, expresó Bilat.
El hecho fue registrado en formato audiovisual y ya se encuentra disponible en las redes oficiales del artista, dando comienzo a una gira que recorrerá distintos escenarios de la música popular argentina.
Re–Evolución celebra el poder de la música como herramienta de encuentro, emoción y transformación, e invita a redescubrir el chamamé como un lenguaje vigente y en permanente movimiento.
Oriundo de Colonia Avellaneda (Entre Ríos), Juan Manuel Bilat es acordeonista, compositor y uno de los referentes actuales de la música de raíz litoraleña. Con una sólida trayectoria, ha participado en festivales y escenarios de todo el país. Con “Re–Evolución”, Bilat inaugura una nueva etapa artística, profundizando su búsqueda estética y ampliando los horizontes del chamamé hacia nuevos públicos.