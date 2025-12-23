“Supergripe” H3N2 en Argentina: cuál es el medicamento más efectivo y cuándo está indicado

Tras la llegada al país del subclado K de la gripe H3N2, con el reporte de los tres primeros casos en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación volvió a hablar de un remedio que se hizo famoso durante la pandemia de gripe A en 2009: el oseltamivir, más conocido por su nombre de fantasía como Tamiflú.

“El tratamiento antiviral con oseltamivir, un inhibidor de la neuraminidasa, es una herramienta terapéutica complementaria a la vacunación, especialmente útil en pacientes con factores de riesgo”, se aseguró en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), difundido este lunes.

Allí explicaron que la mayor efectividad de este fármaco “se observa cuando se administra dentro de las primeras 48 horas del inicio de síntomas”, aunque agregan que “hay evidencia que demuestra beneficios incluso en tratamientos iniciados más tardíamente en pacientes con enfermedad grave”.

“Supergripe” H3N2 en Argentina

El Ministerio agregó que “sin embargo, debe considerarse que el uso indiscriminado del fármaco podría llevar a la aparición de resistencia. En consecuencia, debe promoverse un uso racional del mismo bajo ciertas indicaciones médicas. Diversos estudios han evidenciado que en pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones, su uso se asocia a una reducción en la duración de los síntomas y en la incidencia de complicaciones”.

Además, “en pacientes hospitalizados con influenza grave, se ha documentado una disminución en la duración de la hospitalización y en el riesgo de mortalidad, especialmente cuando el tratamiento se inicia dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas”.

El BEN también advierte que en Argentina, durante el año 2024, el Instituto Malbrán “no ha detectado un aumento de cepas resistentes a este antiviral entre los virus en circulación”. Y que “no se debe esperar la confirmación de influenza por laboratorio para tomar decisiones acerca del inicio del tratamiento con antivirales”, difundió Clarín.

El avance de la "supergripe"

Con relación a la circulación del subclado K de la influenza A (H3N2), popularmente conocido como supergripe, el 18 de diciembre Brasil se sumó a la lista de países de la región con identificación del virus, a partir de un caso importado y sin evidencia de transmisión local asociada hasta esa fecha.

Durante diciembre, Costa Rica notificó la detección de la variante, mientras que Perú informó la identificación de dos casos pediátricos. En el mismo período, Chile confirmó la detección a partir de muestras analizadas en el país. En el hemisferio norte, particularmente en Estados Unidos y Canadá, se han registrado detecciones crecientes de influenza A(H3N2) correspondientes al subclado K, en un escenario de aumento de la actividad de influenza.

En Argentina, hasta ahora fueron confirmados tres casos: dos correspondieron a adolescentes de 13 y 15 años, con residencia en la provincia de Santa Cruz, uno de ellos con co-detección de Covid. El tercer caso correspondió a un niño de 5 años que había sido internado en el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires.