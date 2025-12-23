Controles y requisitos para no recibir multas en Córdoba

Vacaciones en Córdoba: qué documentación exige la Policía Caminera en los controles

Muchas familias se preparan para las vacaciones de verano y la provincia de Córdoba es uno de los destinos más elegidos por los argentinos a la hora descansar dentro del país.

Pero para tener un viaje tranquilo, hay que tener el auto en condiciones y cumplir con la documentación que se exige al momento de circular.

La Policía Caminera de Córdoba intensifica los controles en rutas durante el receso estival, a fin de garantizar la seguridad vial en toda la provincia.

Esta medida busca asegurar el cumplimiento de la normativa vial y unificar criterios de fiscalización con otros distritos.

Por ello, si vas a viajar a Córdoba tenés que prestar especial atención a la documentación obligatoria y a la Ley de Tolerancia Cero al alcohol para transitar sin ser multados por la fuerza policial.

Documentación clave para evitar multas en Córdoba

La lista de documentación esencial exigida por la Caminera incluye la Licencia de Conducir, la cual debe presentarse exclusivamente en formato físico.

Carné de conducir físico. Es importante destacar que no se aceptará la licencia digital provista a través de la aplicación Mi Argentina. Esta restricción se debe a la falta de conectividad en algunos tramos de las rutas, lo que imposibilita la verificación en línea de la validez del documento.

DNI y seguro. También son obligatorios el Documento Nacional de Identidad del conductor y la póliza de seguro vehicular vigente.

Tarjetas. Es crucial llevar la Cédula de Identificación del Vehículo, conocida habitualmente como tarjeta verde.

Revisión Técnica Vehicular

Un punto de atención es la Revisión Técnica Vehicular (RTV) o Inspección Técnica Vehicular (ITV) vigente. Este requisito es obligatorio para los vehículos radicados en Córdoba.

Hasta 2025 los vehículos que provenían de algunas provincias, como Entre Ríos, estaban exentos de presentar este certificado. Cabe señalar que la ITV no es una exigencia para la totalidad de los municipios de Córdoba y, por lo general, no es requerida en los controles diarios de la fuerza.

Sábana mortuoria

Respecto a un mito recurrente que se reflota vía redes sociales, la Policía Caminera no exige la llamada “sábana mortuoria” en la provincia de Córdoba.

Equipos de seguridad y alcohol cero

La seguridad vial se fiscaliza con especial énfasis en el estado general del vehículo y el comportamiento vial.

Matafuegos. Es usual que la Policía Caminera solicite el matafuego homologado y con la carga no vencida.

Balizas. De igual manera, los conductores deben contar con las balizas reglamentarias para poder continuar la marcha sin inconvenientes.

Cero alcohol. En cuanto al consumo de alcohol, en todo el territorio de Córdoba rige la Ley de Tolerancia Cero. Esto significa que no hay margen de alcohol en sangre permitido a la hora de conducir por las rutas nacionales o provinciales que se encuentran dentro de la provincia de Córdoba. Si se consumió alcohol, la indicación es precisa: no debe conducir.

Velocidades, luces y uso de cinturones

La Caminera también realiza controles estrictos de velocidad.

En rutas convencionales, la máxima permitida es de 110 kilómetros por hora (km/h). Hay otros sectores serranos en los que la máxima es de 100 km/h.

Mientras tanto, en las autopistas, la velocidad máxima se extiende hasta los 130 km/h.

Las velocidades máximas y mínimas están siempre determinadas por las señales de tránsito, que varían según el tipo de ruta, la peligrosidad del tramo y la proximidad a zonas urbanas.

Luces baja, siempre encendidas. Es obligatorio circular en Córdoba con las luces bajas encendidas en todo momento. No cumplir con este requisito puede resultar en una multa.

Viajes con menores de edad

La normativa provincial establece pautas claras sobre cómo deben viajar los niños en el vehículo. Según indica La Voz, los menores deben circular en su butaca reglamentaria o dispositivo de seguridad correspondiente, según su edad y peso. Asimismo, está prohibido circular con menores de diez (10) años situados en los asientos delanteros del vehículo.

La única excepción a esta regla es si utilizan dispositivos especiales homologados a tal efecto, conforme a la legislación vigente.

¿Cuántas personas pueden viajar en un vehículo?

Se debe respetar siempre la capacidad del vehículo. Es decir si el rodado tiene cinco asientos, en el mismo deben trasladarse cinco personas. Los cinturones de seguridad son de uso individual, no se comparten. No pueden viajar dos o más personas utilizando el mismo cinturón. Los niños/as deben circular en su butaca reglamentaria (dispositivo de seguridad).

Juzgado de Faltas de Córdoba: ubicación y horarios

Se encuentra ubicado en la calle Castro Barros 146, en barrio San Martín de la ciudad de Córdoba. El horario de atención es de 8 a 13, de lunes a viernes. Teléfono de contacto: (0351) 433 5144.