Compras de Navidad: Se registra intenso movimiento de personas en la peatonal San Martín

23 de Diciembre de 2025
La peatonal San Martín este martes
La peatonal San Martín este martes

REDACCIÓN ELONCE

En la previa a la Navidad, en la Peatonal San Martín de Paraná se registra un importante movimiento de personas que realizan las últimas compras para las fiestas. Si bien los regalos son variados, la mayoría lleva ropa y calzado, supo Elonce.

Elonce recorrió el lugar y dialogó con la gente que circulaba por la zona. "Me compré dos remeras por 14 mil pesos. Me voy a comprar algo para el pelo seguro”, dijo una joven oriunda de San Benito, mientras que su hermano comentó: “Yo me compré una camisa con 25 mil pesos”.

 

Su madre, en tanto, contó: “compré cubiertos y una fuente. A esta edad Papá Noel transfiere un poco de dinero y ellos deciden qué se llevan” y deseó: “Quiero que haya amor, paz y mucho trabajo para todos”.

 

 

Otro hombre que pasaba por el lugar comentó que “compré ropa. No tengo un promedio de gasto porque hoy empecé con las compras”.

 

Gilda, por su parte, contó que comenzó a hacer compras hace un mes para evitar las aglomeraciones. "Tengo todo resuelto. Vengo comprando desde el mes anterior para organizarme mejor y no andar con todo a último momento”, señaló.

 

Otro hombre dijo que “compré dos regalos y el promedio de gasto es de 20 mil pesos. Se trata de cumplir con lo que se puede. Justo andaba en el centro, porque soy de Crespo, y aproveché a comprar”. Deseó “felices fiestas para todos, que lo pasen lindo”.

 

 

Una pareja, en tanto, comentó: “llevamos algo de ropa y unos zapatos de verano. Hay algunos regalos de cortesía y otros más importantes, con algunos se gasta un poquito más. Esperamos que las cosas mejoren para todos los argentinos”.

 

Irene, que viajó desde Santa Cruz a Paraná, indicó que "vengo por las fiestas y con proyecto de quedarme. Estoy haciendo las compras y mi presupuesto ronda entre los 50 mil y 60 mil pesos, debido a que mi familia es numerosa. Compré pollera, camisa, bermuda, reloj, bijouterie”.

 

 

En contraste, hubo quienes, como una señora que se encontraba en la peatonal, reconocieron la presión de las compras de último minuto. "No me quedó otra. Por un lado, no estaba la plata y por otro, no me organizaba”, dijo. Destacó que sus regalos fueron accesibles, con precios que rondaron los 5 mil y 15 mil pesos. Elonce.com

 

 

Intenso movimiento comercial en la peatonal San Martín previo a la Navidad

Temas:

compras de Navidad Peatonal San Martín Compras Dinero
