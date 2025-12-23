Advierten por sapos venenosos tras la muerte de un perro y la intoxicación de otro

Una veterinaria de Concepción del Uruguay advirtió sobre la presencia de sapos venenosos en zonas urbanas, luego de atender un grave episodio ocurrido el domingo por la noche que derivó en la muerte de un perro y la intoxicación severa de otro.

El caso generó preocupación y puso en alerta a profesionales y vecinos, ya que el animal habría ingresado a una vivienda ubicada en una zona céntrica.

Según se informó, alrededor de las 23.30 del domingo, ingresó de urgencia a la clínica un perro raza Dachshund (salchicha), de cinco años, que llegó sin vida pese a los intentos por reanimarlo. Minutos después, esos mismos dueños regresaron con la otra mascota del hogar, una perra pitbull llamada Lulu, que presentaba convulsiones, desorientación, pupilas dilatadas, taquicardia, taquipnea, mucosas enrojecidas e hipertermia, con una temperatura corporal de 41 grados.

La perra que resultó intoxicada - Foto: Dr.Vet Concepción del Uruguay

Ante la gravedad del cuadro, el equipo veterinario inició una búsqueda de posibles causas tóxicas. Mientras se realizaba la atención de urgencia, los tutores revisaron el domicilio y encontraron en el patio un sapo de gran tamaño, lo que permitió asociar rápidamente la sintomatología con una intoxicación por bufotoxina.

La veterinaria explicó que el veneno es segregado por glándulas ubicadas detrás de los ojos del sapo y tiene un aspecto lechoso y blanquecino. Puede ser expulsado hacia la boca, nariz u ojos de los animales cuando intentan morder o jugar con el anfibio. En el caso de Lulu, el tratamiento se inició de inmediato y, tras diez horas de evolución favorable, recibió el alta médica, aunque continuó bajo controles.

Un desenlace fatal y un riesgo poco habitual

La profesional indicó que la diferencia en el desenlace se debió, probablemente, al tamaño del animal y a la cantidad de toxina recibida. La perra pitbull logró resistir más tiempo, mientras que el Dachshund, de menor porte, sufrió convulsiones repentinas y falleció en pocos minutos durante el traslado.

El sapo involucrado no sería el anfibio común que suele verse en patios de la región. De acuerdo con especialistas en toxicología consultados, podría tratarse del sapo conocido como Cururú, una especie de gran tamaño que puede alcanzar hasta 20 centímetros y presenta una coloración pardo amarillenta con tonos verdosos. Si bien es más frecuente en zonas tropicales y del norte del país, vecinos de distintos barrios enviaron fotos que evidenciarían su presencia en la ciudad.

Recomendaciones de prevención

Desde la clínica remarcaron que no se trata de generar pánico, sino de estar atentos. Recomendaron tapar rejillas, revisar desagües y verificar que no existan aberturas por donde puedan ingresar estos animales a los patios. En espacios públicos, calles y zonas cercanas a ríos o arroyos, aconsejaron pasear a las mascotas con correa y evitar que se acerquen a sapos.

Ante síntomas como convulsiones, salivación excesiva, dificultad respiratoria o desorientación, se instó a concurrir de inmediato a una veterinaria, ya que la rapidez en la atención puede ser determinante para salvar la vida del animal.