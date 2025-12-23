Uno de los creadores del video juego “Call of Duty” murió en un accidente: video

El diseñador Vince Zampella conducía su Ferrari por Los Ángeles y falleció tras chocar contra una barrera de concreto al salir de un túnel. El hecho quedó registrado en un video.
La industria del mundo gamer está de luto tras confirmarse la muerte de Vince Zampella, uno de los desarrolladores más influyentes del sector, el multimillonario y co-creador de la franquicia Call of Duty. El diseñador falleció este domingo en un accidente de tránsito que expuesto en video.
Zampella tuvo un accidente automovilístico que terminó con su vida en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. En redes circula un video que muestra el momento del accidente en el que perdió el control de su Ferrari y chocó, con el vehículo envuelto en llamas.
El siniestro ocurrió alrededor de las 12.45. cuando el vehículo que conducía el hombre de 55 años se salió de la calzada e impactó contra una barrera de hormigón, provocando un incendio.
The creator of Call of Duty and Battlefield 6 was killed in a car crash
Vince Zampella lost control of his Ferrari as it exited a tunnel, crashed into a barrier, and caught fire.
Las autoridades confirmaron que Zampella fue declarado muerto en el lugar, mientras que un acompañante que viajaba con él también falleció posteriormente en un hospital.
Quién fue Vince Zampella,el cocreador de Call of Duty
Zampella fue una figura clave en la historia moderna de los videojuegos, reconocido por su trabajo en algunas de las franquicias más exitosas del entretenimiento interactivo.
Comenzó su carrera como cofundador de Infinity Ward, el estudio detrás de Call of Duty, franquicia que redefinió el género de disparos en primera persona y vendió cientos de millones de copias en todo el mundo.
Tras su salida de Infinity Ward, Zampella fundó Respawn Entertainment junto a Jason West en 2010, estudio responsable de títulos influyentes como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order. Bajo su liderazgo, Respawn se consolidó como uno de los estudios más innovadores de la industria, lo que llevó a su adquisición por parte de Electronic Arts en 2017.
Más recientemente, Zampella también lideró proyectos relacionados con la franquicia Battlefield, dentro de EA, reforzando su reputación como un visionario del desarrollo de videojuegos.