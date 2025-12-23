Un robo de cocaína habría desencadenado el homicidio en Colón

La Justicia de Colón avanzó en la investigación por el homicidio de un hombre ocurrido en las primeras horas del lunes en el barrio Libertad, hecho que habría tenido como desencadenante el robo de una riñonera que contenía dosis de cocaína. Por el caso fueron detenidas tres personas, entre ellas el presunto autor de los disparos.

El fiscal Alejandro Perroud brindó detalles a El Entre Ríos del avance de la causa y explicó que, según los elementos reunidos hasta el momento, la víctima, identificada como José Romero, habría sustraído a una mujer una riñonera con dosis de cocaína. A partir de esa situación, la mujer y otro hombre lo persiguieron hasta su vivienda con la intención de recuperar el elemento robado.

De acuerdo a la investigación, al llegar al domicilio se produjeron los disparos a través de una puerta de chapa, que hirieron de muerte a Romero. El hombre falleció a raíz de las lesiones sufridas por el impacto de arma de fuego.

Entre los detenidos se encuentra el presunto autor de los disparos, un hombre oriundo de Concepción del Uruguay que cuenta con antecedentes penales y condenas previas. También fueron arrestadas dos mujeres: una de ellas lo acompañaba al momento del hecho, mientras que la otra, detenida horas más tarde, habría actuado como encubridora.

El fiscal confirmó que este martes se les tomaría declaración indagatoria a los tres imputados y que solicitaría la prisión preventiva mientras avanzaba la investigación judicial.

La moto que secuestraron en el marco de la investigación por el crimen

Por su parte, desde la Policía Departamental Colón informaron que, en el interior de la vivienda donde ocurrió el crimen, se localizó una mochila que contenía 52 envoltorios de nylon con una sustancia blanquecina. Tras la intervención de la División Drogas Peligrosas y la realización del test orientativo de campo, se determinó que se trataba de clorhidrato de cocaína, procediéndose al secuestro del estupefaciente.

Además, durante la jornada del lunes, un llamado telefónico alertó a la Policía sobre un conflicto entre vecinos en inmediaciones de Pasaje 19 y calle Durand, en el barrio San Francisco. Al llegar al lugar, el personal constató la presencia de un hombre lesionado, en el marco de un conflicto vecinal que habría estado vinculado a información que circulaba en redes sociales.

En ese contexto, una mujer de 39 años fue entrevistada por los efectivos, aportando datos considerados de interés para la causa. Por disposición de la autoridad judicial, fue trasladada a sede policial para su identificación y posteriormente quedó detenida de manera preventiva.

Finalmente, en horas de la tarde, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó un allanamiento en un inmueble del barrio San Francisco, donde se secuestró una motocicleta Corven Energy 110 cc, que quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa.