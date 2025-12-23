El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una Nochebuena y Navidad con temperaturas elevadas, superiores a los 30°C en buena parte del país, con muy bajo riesgo de precipitaciones. Hay una tendencia marcada por el calor y la inestabilidad, aunque se espera que el tiempo se estabilice justo para las celebraciones del 24 y 25 de diciembre.

Desde hoy martes, Paraná y alrededores experimentarán temperaturas máximas en torno a los 31°C y mínimas de21°C, con nubosidad variable durante toda la jornada y probabilidad baja de lluvias.

¿Mesa adentro o mesa afuera?: Cómo estará el tiempo en Nochebuena y Navidad

El calor en las fiestas navideñas

En plena víspera de Navidad, para el miércoles 24 el pronóstico muestra una máxima de 35°C y una mínima de 22°C, con cielo parcialmente despejado. Durante esta jornada, no hay probabilidad de lluvias.

El jueves 25 de diciembre, la Navidad se presentará con tiempo estable, temperatura máxima de 33°C y mínima de 23°C. Si bien en el primer tramo del día estará mayormente nublado, desde la tarde podrá apreciarse la presencia del sol, ya que estará algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones relevantes. El viento predominará del este y noreste.

De este modo, todo indica que quienes celebren podrán disfrutar una Nochebuena y Navidad bajo condiciones de calor y nubosidad variable, pero sin lluvias.