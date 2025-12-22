Tiempo inestable y calor: recomendación de un meteorólogo para organizar la cena de Nochebuena

REDACCIÓN ELONCE
El meteorólogo Alejandro Gómez analizó en diálogo con Elonce el comportamiento de las lluvias y temperaturas para el verano, tras una primavera lluviosa. Además, explicó qué se espera para la Nochebuena y Navidad. La recomendación.
El meteorólogo Alejandro Gómez analizó la situación climática de cara al inicio del verano y brindó precisiones sobre el pronóstico del tiempo para la Nochebuena y el Día de Navidad. En diálogo con Elonce, el especialista explicó que la región atravesó una primavera con lluvias superiores a lo habitual y anticipó cómo evolucionarán las condiciones atmosféricas durante los próximos meses, con especial atención puesta en las celebraciones de fin de año.
Gómez señaló que, durante la primavera, se registró una marcada continuidad de procesos inestables que generaron precipitaciones frecuentes y, en algunos casos, intensas. “Hemos tenido una primavera un tanto lluviosa, con sectores donde las lluvias estuvieron por encima de lo estadísticamente esperable”, explicó a Elonce.
Según detalló, estas condiciones afectaron especialmente a zonas del norte provincial, donde se produjeron importantes acumulados de agua en cortos períodos de tiempo.
En ese contexto, el meteorólogo recordó que en los últimos días también se registraron episodios de lluvias de cierta intensidad. En la capital entrerriana, por ejemplo, se midieron cerca de 80 milímetros, mientras que en otros puntos del norte provincial los registros fueron aún mayores. “Lo llamativo de este período fue la continuidad de los procesos inestables”, remarcó Gómez al describir el escenario climático reciente.
Tendencias para el verano: lluvias y temperaturas
Al proyectar el comportamiento del clima para el verano, el especialista aclaró que se trata de tendencias a largo plazo, con márgenes de variabilidad propios de los pronósticos estacionales. “Estamos hablando de una perspectiva a tres meses, que es un período considerablemente amplio”, aclaró.
Según Gómez, durante el verano se espera una disminución de las lluvias en comparación con la primavera, con valores que se ubicarían dentro de los parámetros normales o levemente por debajo de lo habitual. “Probablemente volvamos a un régimen un poco menos llovedor, con cantidades de lluvia que estadísticamente estarían dentro de lo esperable”, indicó.
En cuanto a los valores mensuales, precisó que diciembre suele presentar precipitaciones cercanas a los 110 milímetros, aunque aclaró que estos registros varían según la zona de la provincia. “No todos tenemos los mismos valores estadísticos”, subrayó. Para enero, se espera un leve incremento de las lluvias, mientras que febrero suele mostrar un descenso en los acumulados.
Respecto a las temperaturas, el meteorólogo anticipó que, en líneas generales, podrían ubicarse apenas por encima de los promedios históricos. “Es probable que las temperaturas sean un poquito más elevadas de lo estadísticamente esperable”, sostuvo. No obstante, aclaró que no se prevén extremos significativos y que el comportamiento térmico podría ser similar o incluso levemente inferior al del verano pasado.
“El hecho de que las temperaturas puedan ser un poco más bajas responde a la continuidad de los procesos inestables”, explicó Gómez. Según detalló, la mayor disponibilidad de humedad y la presencia de nubosidad contribuyen a amortiguar los picos de calor, evitando temperaturas excesivamente elevadas durante períodos prolongados.
El foco en Nochebuena y Navidad
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado al pronóstico específico para la Nochebuena y la madrugada del 25 de diciembre, momentos clave para quienes planean celebraciones al aire libre. Sobre este aspecto, Gómez reconoció que el escenario presenta cierta complejidad.
“La situación se ve complicada para la noche del 24 y la madrugada del 25”, admitió el meteorólogo al dialogar con Elonce. Según explicó, la tendencia indica el ingreso de un frente débil que no provocaría un descenso significativo de las temperaturas, pero sí podría generar condiciones de inestabilidad.
De acuerdo al análisis del especialista, durante la noche de Nochebuena podrían desarrollarse lluvias y algunas tormentas, principalmente en el centro y norte de la provincia. “Es probable que las condiciones de inestabilidad se vayan desarrollando hacia la noche del día 24 y que tengamos lluvias y algunas tormentas entre fines de esa noche y la madrugada del 25”, detalló.
En contraste, las zonas del sur provincial presentarían un escenario algo distinto. Gómez explicó que en departamentos como Victoria, Gualeguay, el sur de Diamante, Gualeguaychú y el área de islas se espera un incremento de la nubosidad, pero sin condiciones de inestabilidad marcadas. “No esperamos que las condiciones se inestabilicen de la misma manera que en el centro y norte”, aclaró.
Mejora para el 25 y recomendaciones
El meteorólogo señaló que, una vez superada la madrugada del 25, las condiciones tenderían a mejorar durante la mañana del Día de Navidad. Sin embargo, subrayó que el período crítico se concentra en las horas nocturnas y de la madrugada, cuando suelen desarrollarse la mayoría de las celebraciones.
“Yo sé que el momento clave es la noche del 24 y la madrugada del 25”, sostuvo Gómez. En ese sentido, brindó una recomendación concreta para quienes organizan la cena de Nochebuena. “La idea es que la mesa sea dentro de la casa o, por lo menos, bajo techo”, aconsejó.
El especialista explicó que, si bien no se trata de una situación de alto impacto meteorológico, existe una probabilidad considerable de inestabilidad. “Hasta inclusive en la tarde del mismo día 24 las condiciones pueden parecer buenas, con poca nubosidad, y uno puede sentirse motivado a llevar la mesa afuera”, advirtió. Sin embargo, remarcó que ese escenario puede cambiar hacia la noche, con el desarrollo de lluvias o tormentas aisladas.
Un verano con seguimiento permanente
Gómez destacó que el comportamiento del clima durante el verano deberá ser monitoreado de manera constante, ya que los sistemas atmosféricos pueden presentar variaciones en plazos cortos. “Estamos hablando de tendencias generales, no de certezas absolutas”, insistió, al tiempo que recordó la importancia de consultar los pronósticos actualizados.
En el cierre de la entrevista, el meteorólogo reiteró la necesidad de planificar las celebraciones teniendo en cuenta las condiciones del tiempo.
De este modo, el pronóstico del tiempo para Nochebuena y Navidad muestra un escenario de temperaturas elevadas, típicas de la época, pero con chances de lluvias y tormentas en algunas zonas de la provincia.
La recomendación principal de los especialistas es optar por celebraciones bajo techo y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.