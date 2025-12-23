Tragedia vial sobre Ruta 11 en Oro Verde: llamativo descargo del prefecto que causó el accidente

El juez Elvio Garzón imputó y dispuso la prisión preventiva de Maximiliano Marcelo Medina, de 37 años, en el marco del siniestro vial ocurrido durante la madrugada del lunes en el acceso a Oro Verde, que provocó la muerte de Luis Carlos Ruhl, de 67 años, y dejó a su esposa con lesiones.

La imputación fue por los delitos de homicidio agravado por la conducción antirreglamentaria con una ingesta alcohólica superior a un gramo de alcohol por litro de sangre y lesiones imprudentes calificadas. Además, se resolvió su encarcelamiento por 60 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, mientras avanzaba la investigación que estaba a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra.

El pedido de prisión preventiva fue formulado de común acuerdo por el fiscal Pereyra y los defensores del imputado: el abogado paranaense Germán Jesús Luca y los santafesinos Enrique Muller y Carlos Chena. La querella particular estuvo representada por Pedro Fontanetto y Germán Palomeque, en nombre de un hijo de la víctima.

Desde la querella se informó que el hijo de la víctima no pudo estar presente en la audiencia debido a que se encontraba participando del velatorio de su padre.

Tragedia vial sobre Ruta 11 en Oro Verde (foto Elonce)

Durante la audiencia, el fiscal detalló los avances de la investigación y sostuvo que Medina conducía un Volkswagen Gol con un nivel de alcohol en sangre de 1,45 gramos y circulaba en contramano al momento de impactar de frente contra el Volkswagen Senda en el que se trasladaba la víctima junto a su esposa, que lo hacía de manera reglamentaria.

El representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que el imputado fue detenido prácticamente en flagrancia, que el fallecimiento de Ruhl fue constatado en el lugar del siniestro y que su esposa sufrió lesiones como consecuencia directa del accionar antirreglamentario del conductor.

Sobre la estrategia defensiva

Se precisó además que el imputado es integrante de la Prefectura Naval Argentina, oriundo de Sauce de Luna, departamento Federal, y con domicilio actual en la provincia de Santa Fe.

En diálogo con Elonce, el defensor Carlos Chena confirmó que, mientras avanzaba la investigación, Medina deberá permanecer separado de la fuerza. “Hace un sumario interno y después se verá”, señaló.

Respecto de la estrategia defensiva, Chena manifestó que “según el imputado, el deceso del otro conductor, que lamentamos, fue producto de un paro cardíaco y no producto del accidente”, aunque aclaró que “no se discute que se trató de una imprudencia al volante”.

Fiscal Juan Manuel Pereyra (foto Elonce)

Consultado sobre esa afirmación, el fiscal Pereyra aseguró a Elonce que “el informe preliminar da cuenta de que el fallecimiento se dio por los traumatismos que ocurrieron en el accidente”, y explicó que la Fiscalía deberá acreditar los hechos mediante informes de accidentología y pericias forenses.

Por su parte, la querella sostuvo que la hipótesis defensiva no tiene sustento. “El informe preliminar de la forense conecta la muerte al impacto sufrido, con lo cual no prosperará”, afirmaron.

La causa continuó en etapa investigativa y la pena prevista para este tipo de delitos oscila entre tres y seis años de prisión.