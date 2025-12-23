Tragedia vial sobre Ruta 11 en Oro Verde: imputaron y dictaron preventiva al conductor que chocó en contramano

El juez Elvio Garzón imputó y dispuso la prisión preventiva de Maximiliano Marcelo Medina, de 37 años, en el marco del siniestro vial ocurrido en el acceso a Oro Verde durante la madrugada del lunes, que provocó la muerte de un hombre de 67 años y dejó a su esposa con lesiones.

La imputación fue por "Homicidio culposo y lesiones calificadas", y se resolvió su encarcelamiento por 60 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, mientras avanza la investigación que está en manos del fiscal Juan Manuel Pereyra.

Medina cuenta con la defensa de Jesús Germano, Carlos Chena y Enrique Muller. En tanto, la querella está conformada por Pedro Fontanetto y Germán Palomeque.

Por otra parte, se precisó que el imputado es integrante de la Prefectura Naval Argentina, oriundo en Sauce de Luna (departamento Federal), pero con domicilio actual en la provincia de Santa Fe.

Durante la audiencia judicial se confirmó que, al momento del choque, Medina conducía bajo los efectos del alcohol. Se recordará que fuentes policiales indicaron a Elonce que el test de alcoholemia realizado por orden de la Fiscalía arrojó un resultado aproximado de 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre. La confirmación del consumo de alcohol fue incorporada como uno de los elementos centrales de la causa.

El siniestro involucró a dos vehículos y ocurrió cuando Medina circulaba en contramano por la Ruta 11, en la mano de ingreso a Oro Verde. En esas circunstancias, el Volkswagen Gol que conducía colisionó de frente contra un Volkswagen Senda.

Tragedia vial sobre Ruta 11 en Oro Verde (foto Elonce)

La víctima fatal fue identificada como Luis Carlos Ruhl, de 67 años, domiciliado en Aldea Brasilera. El hombre viajaba junto a su esposa cuando se produjo el impacto. A raíz de la violencia del choque, el conductor del Senda quedó atrapado en el interior del vehículo y falleció en el lugar.

Su esposa fue asistida por personal de emergencias en el sitio del siniestro y posteriormente trasladada al Hospital San Martín, donde quedó internada para control médico.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el Volkswagen Gol circulaba de manera imprudente al momento del choque. El impacto frontal fue directo y de tal magnitud que imposibilitó cualquier maniobra de evasión por parte del conductor del Senda.