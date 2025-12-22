Oro Verde: confirmaron que estaba alcoholizado el conductor que produjo el choque fatal

La Policía de Entre Ríos confirmó que el conductor que causó el trágico accidente en Oro Verde, que provocó la muerte de un hombre de 67 años, estaba bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro, señalaron fuentes policiales a Elonce. Según dieron a conocer, tenía aproximadamente 1,04 g/l. El choque, ocurrido en el acceso a la ciudad, involucró a dos vehículos y dejó a un hombre fallecido y a su esposa herida. La confirmación del consumo de alcohol por parte del conductor fue obtenida tras un test realizado por la Fiscalía a cargo de la investigación.

Según informaron fuentes oficiales a Elonce, la víctima fatal fue identificada como Luis Carlos Ruhl, de 67 años, domiciliado en Aldea Brasilera. Ruhl viajaba en un Volkswagen Senda junto a su esposa cuando ocurrió el choque frontal. Tras el impacto, el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo y perdió la vida en el lugar. Su esposa fue asistida en el sitio por personal de emergencias y trasladada al Hospital San Martín, donde fue internada para su control médico, sin que se informaran oficialmente lesiones graves.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el siniestro ocurrió cuando el conductor de un Volkswagen Gol, de 37 años y domiciliado en la zona rural de San Agustín, provincia de Santa Fe, circulaba en contramano por la Ruta 11, en la mano que ingresa a Oro Verde. En esas circunstancias, el vehículo colisionó de frente con el Volkswagen Senda en el que viajaban la víctima y su esposa.

¿Cómo fue el accidente?

Las primeras actuaciones policiales confirmaron que el Volkswagen Gol, que circulaba de manera imprudente, estaba involucrado en el choque de forma directa. El impacto fue tan violento que el conductor del Senda quedó atrapado en el interior del automóvil, lo que hizo imposible su supervivencia. La víctima, que vivía en Aldea Brasilera, perdió la vida de manera instantánea, mientras que su esposa, de aproximadamente la misma edad, fue atendida en el lugar y luego trasladada al hospital más cercano.

La confirmación del consumo de alcohol por parte del conductor del Volkswagen Gol ha añadido una capa más de gravedad al siniestro. Si bien aún continúan las investigaciones, el test realizado a raíz del accidente confirmó la presencia de alcohol en el organismo del conductor. Esto abre la puerta a posibles cargos por conducción peligrosa, ya que la negligencia al volante bajo los efectos del alcohol es una de las principales causas de accidentes fatales en la región.