Se conoció la identidad del hombre fallecido tras choque en el ingreso a Oro Verde

La identidad del hombre fallecido en el ingreso a Oro Verde

Un fatal accidente de tránsito ocurrió en los primeros minutos de este lunes 22, alrededor de las 0.50, sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 8, en el ingreso a Oro Verde. Como consecuencia del choque frontal entre dos vehículos, un hombre de 67 años perdió la vida en el lugar.

Según se informó a Elonce, la víctima fatal fue identificada como Luis Carlos Ruhl, de 67 años, con domicilio en Alvear s/n de Aldea Brasilera. El hombre se trasladaba en un Volkswagen Senda junto a su esposa cuando se produjo el impacto.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo a las primeras actuaciones policiales, en el lugar se constató la presencia de dos automóviles involucrados. El primero fue un Volkswagen Gol de color gris, conducido por un hombre de 37 años, domiciliado en la zona rural de San Agustín, provincia de Santa Fe. Al parecer este vehículo habría circulado en contramano por la Ruta 11, en la mano que ingresa a Oro Verde.

En esas circunstancias, el Volkswagen Gol colisionó de frente con el Volkswagen Senda, en el que se desplazaban el fallecido y su esposa. Producto del violento impacto, el conductor del Senda quedó atrapado en el interior del rodado y falleció en el lugar.

La mujer que acompañaba a la víctima fue asistida en el lugar por personal de emergencias y trasladada en ambulancia del servicio 107 al Hospital San Martín, donde quedó internada para su control médico, sin que se informaran oficialmente lesiones de gravedad.

En el lugar trabajó personal policial y tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Dr. Pereyra, que dispuso la detención del conductor del Volkswagen Gol, de apellido Medina, quien fue sometido a análisis de sangre y orina, verificación de antecedentes, examen médico policial y posteriormente fue alojado en la alcaidía de Tribunales. Elonce.com