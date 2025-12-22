 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Falleció un hombre tras choque en Ruta 11, en el ingreso a Oro Verde

Un violento accidente de tránsito ocurrió en los primeros minutos del lunes sobre la Ruta 11, cuando dos autos colisionaron. Un hombre mayor de edad sufrió una descompensación y murió pese a los intentos de reanimación.

22 de Diciembre de 2025
Un violento accidente de tránsito ocurrió en los primeros minutos del lunes sobre la Ruta 11, cuando dos autos colisionaron. Un hombre mayor de edad sufrió una descompensación y murió pese a los intentos de reanimación.

Un hombre mayor de edad falleció en la madrugada de este lunes 22 de diciembre como consecuencia de un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional N°11, en el ingreso a la localidad de Oro Verde. El siniestro vial involucró a un Volkswagen Gacel y un Volkswagen Gol, que impactaron violentamente por causas que aún se investigaban.

 

El hecho se registró en los primeros minutos de la jornada, cuando ambos vehículos colisionaron. De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, se presume que uno de los automóviles habría circulado en contramano, situación que podría haber desencadenado el choque.

Como consecuencia del impacto, un hombre sufrió una descompensación severa. Personal de emergencia que arribó rápidamente al lugar inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), en un intento por estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, minutos después se confirmó su fallecimiento en el sitio del accidente.

 

Tras el siniestro, se desplegó un amplio operativo de asistencia y seguridad. En la zona trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, servicios de emergencia sanitaria y personal de Accidentología Vial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y el relevamiento pericial para determinar con precisión cómo se produjo la colisión. (Fuentes: Reporte 100.7 y PyJ)

