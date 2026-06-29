Una “bomba polar” cubrirá el país con la posibilidad de nevadas en zonas poco habituales 

El frío intenso dio una tregua que duró poco. El alivio terminó con el fin de semana y ahora otra “bomba polar” comienza a adueñarse otra vez de las mañanas argentinas en gran parte del país. El fenómeno tendrá como agregado la posibilidad de nevadas en varias zonas del país, incluso en una zona poco habitual, más una cuota de “incertidumbre” sobre su lugar de ocurrencia de estas precipitaciones.

El pronóstico prevé una anomalía climática de 4 grados por debajo de lo habitual para la época en casi toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y todo el este de las provincias del noroeste. En la Patagonia, en tanto, el termómetro podría descender hasta los 15 grados bajo cero.

Luego de un sábado y un domingo con mínimas más soportables y máximas que superaron los 15 grados, el termómetro vuelve ahora a transitar por niveles muy bajos: las mínimas durante la semana en la Ciudad de Buenos Aires tocarían un piso de 2 grados el próximo jueves, según la última previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las máximas también volverán a ser bajas, ya que se ubicarán entre los 12 y los 14 grados durante toda la semana. Se espera que sean días de sol o con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, al menos en la Ciudad. Diferente se comportará la estabilidad climática en otras áreas del país.

¿Hasta cuándo persistirá esta tendencia de frío polar?

Según el pronóstico semanal del SMN, la anomalía comenzaría a ceder hacia la segunda semana de julio julio, cuando las temperaturas seguirían siendo bajas pero más normales en comparación con el promedio histórico. La previsión es que la desviación térmica para entonces sea sólo de un grado.

La ola de aire antártico se sentirá fuerte en el centro y norte del país, al punto que el SMN prevé posibles nevadas en varias zonas del territorio argentino. Uno de los datos más llamativos del reporte oficial es el pronóstico de nieve para las zonas bajas de las provincias de Cuyo, donde es poco habitual que este fenómeno ocurra.

Desde el sitio Meteored, en tanto, deslizaron la chance de que haya algunas nevadas débiles en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, aunque esto no fue rubricado desde el SMN. El pronóstico de nieve oficial, en cambio, incluye las áreas serranas de Córdoba y San Luis, y a las zonas serranas de las provincias del Noroeste argentino, como Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.

No obstante, el organismo nacional aclaró que, debido a la complejidad del sistema, “al día de la fecha existe una gran incertidumbre respecto de la región de ocurrencia de las precipitaciones níveas, como así también de su probable intensidad”.

Informe por irrupción de aire antártico

El informe especial que emitió el SMN dice textualmente que “a partir del próximo martes 30 de junio se espera un ingreso de una masa de aire de origen antártico que afectará prácticamente todo el territorio argentino en el transcurso de los días siguientes”.

Agrega que “inicialmente la masa de aire polar ingresará a la región patagónica durante el martes 30 de junio, mientras que entre el miércoles 1° y el jueves 2 de julio esta masa de aire afectará a la franja central y norte del país”.

Explica que “esta situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en las regiones patagónica, Cuyo y el Noroeste, en las cuales podrán registrarse temperaturas mínimas entre -10°C y 0°C (pudiendo incluso descender por debajo de -15° en partes de la meseta patagónica) y máximas de -5 y 7°C”.