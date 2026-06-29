Subsidios al gas: hasta 1,6 millones de hogares podrían perderlos si avanza la Ley de Zona Fría

REDACCIÓN ELONCE
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica el régimen de la Ley de Zona Fría, pero el beneficio sigue vigente. La iniciativa aún debe ser debatida por el Senado y podría afectar a hasta 1,6 millones de hogares.
La Ley de Zona Fría continúa vigente en todo el país, aunque su futuro dependerá del tratamiento que el Senado le dé al proyecto de reforma aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, los descuentos en las tarifas de gas natural se mantienen sin cambios para los usuarios alcanzados por el régimen.
Según trascendió, el oficialismo busca avanzar con una modificación que concentre la asistencia en los sectores de menores ingresos y reduzca el alcance de la ampliación incorporada en 2021. La iniciativa tomó impulso tras la reorganización del Gobierno nacional y ahora espera su tratamiento en la Cámara alta.
De acuerdo con los datos expuestos durante el debate parlamentario, hasta 1,6 millones de hogares podrían perder el beneficio automático si el proyecto se convierte en ley. Sin embargo, por el momento no existe una fecha confirmada para que el Senado analice la propuesta.
Cómo funciona el régimen vigente
La Ley 27.637 establece tarifas diferenciales para los usuarios de gas natural que residen en regiones de bajas temperaturas. Actualmente contempla un descuento general del 30% en las facturas y una bonificación del 50% para sectores vulnerables, como beneficiarios de la Tarifa Social, titulares de la AUH, jubilados, pensionados y monotributistas sociales.
El sistema alcanza a aproximadamente 4,2 millones de usuarios en todo el país. De ese total, alrededor de 3,3 millones pertenecen a la zona ampliada incorporada en 2021 y otros 939.000 integran la denominada región histórica. El régimen se financia mediante un recargo del 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios no alcanzados por el beneficio.
Qué cambios propone el proyecto
La reforma impulsada por el Gobierno nacional plantea que el subsidio deje de aplicarse de manera automática a una parte importante de los beneficiarios y quede focalizado en los hogares de menores ingresos.
Además, propone que el descuento ya no se calcule sobre el total de la factura, sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). También prevé que la Patagonia, la Puna y Malargüe continúen dentro del régimen, aunque el porcentaje del subsidio quedaría sujeto a la definición del Poder Ejecutivo.
Las posibles modificaciones alcanzarían a usuarios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta y La Rioja.
Qué debe pasar en el Senado
Pese a la media sanción obtenida en Diputados, la Ley de Zona Fría no fue modificada. El proyecto todavía debe ser debatido y aprobado por el Senado para convertirse en ley.
Hasta tanto eso ocurra, el régimen vigente seguirá en funcionamiento. Además, la normativa actual fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2031, por lo que cualquier cambio dependerá de la aprobación definitiva del Congreso. Los usuarios pueden verificar si reciben el beneficio consultando el Registro de Zona Fría de Enargas o mediante los canales habilitados por ANSES.