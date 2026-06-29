Qué es el síndrome de aplastamiento y cómo afecta a las víctimas atrapadas tras los terremotos en Venezuela

El síndrome de aplastamiento volvió a quedar en el centro de la atención tras los terremotos que sacudieron a Venezuela y provocaron el colapso de numerosas estructuras. Se trata de una complicación médica potencialmente mortal que puede afectar a personas que permanecen atrapadas durante un tiempo prolongado bajo escombros u objetos de gran peso. Los especialistas advierten que el riesgo no termina con el rescate, sino que muchas de las complicaciones aparecen en los minutos y horas posteriores.

De acuerdo con la información de la National Library of Medicine, el síndrome de aplastamiento se produce cuando una parte del cuerpo o un grupo muscular permanece comprimido durante un período prolongado. Como consecuencia, las fibras musculares sufren una lesión denominada rabdomiólisis.

Este proceso provoca que el músculo libere al torrente sanguíneo sustancias como mioglobina, potasio y ácido láctico, capaces de desencadenar lesión renal aguda, alteraciones del ritmo cardíaco, acidosis metabólica y trastornos de la coagulación.

Una afección conocida desde la Segunda Guerra Mundial

También conocido como síndrome de Bywaters, este cuadro fue descrito durante la Segunda Guerra Mundial, cuando médicos observaron que algunas personas atrapadas bajo edificios derrumbados parecían encontrarse estables tras ser rescatadas, pero horas después desarrollaban insuficiencia renal y otras complicaciones graves.

Actualmente se estima que alrededor del 10 % de los pacientes con lesiones por aplastamiento desarrolla este síndrome. Cuando aparece insuficiencia renal, la mortalidad puede alcanzar el 20 %, de acuerdo con los especialistas.

Por ese motivo, la atención médica comienza incluso antes de retirar completamente los escombros que inmovilizan a la víctima.

La importancia de actuar antes de liberar a la víctima

Siempre que las condiciones lo permiten, los equipos sanitarios administran suero fisiológico por vía intravenosa antes del rescate definitivo. El objetivo es aumentar el volumen circulante, diluir las sustancias tóxicas liberadas por el músculo lesionado y disminuir el riesgo de daño renal y alteraciones cardíacas.

En situaciones donde todavía no llegaron los equipos médicos y la persona permanece consciente, orientada y puede tragar sin dificultad, algunos especialistas consideran que puede ofrecerse agua en pequeños sorbos mientras llega la asistencia. Sin embargo, aclaran que esta medida debe realizarse con precaución y nunca reemplaza la atención médica especializada.

Una vez que la víctima es liberada, el peligro puede incluso incrementarse, ya que al restablecerse la circulación sanguínea las toxinas acumuladas en los músculos ingresan rápidamente al organismo.

El riesgo continúa después del rescate

Los especialistas explican que esta liberación masiva de sustancias puede provocar insuficiencia renal, hiperpotasemia, arritmias potencialmente mortales y otras complicaciones sistémicas, aun cuando la persona parezca encontrarse en buen estado inmediatamente después del rescate.

Por esa razón, toda persona que haya permanecido atrapada bajo escombros debe ser trasladada a un centro hospitalario para permanecer en observación, incluso si inicialmente no presenta síntomas de gravedad.

El tratamiento requiere un abordaje multidisciplinario que puede involucrar servicios de emergencias, cuidados intensivos y nefrología. Las principales medidas incluyen reanimación con líquidos, corrección de alteraciones electrolíticas, protección de la función renal y, cuando resulta necesario, terapia de reemplazo renal.

La experiencia acumulada en terremotos y otros desastres demuestra que sobrevivir al derrumbe no siempre significa haber superado el peligro. Los especialistas coinciden en que el reconocimiento precoz del síndrome, el inicio rápido de la reanimación con líquidos y el traslado inmediato a un hospital son determinantes para aumentar las posibilidades de supervivencia.