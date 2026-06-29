Hallaron 24 granadas antitanque activas: así fueron detonadas

El hallazgo ocurrió en un centro de reciclaje de Monte Grande, donde una caja de madera abandonada contenía 24 granadas antitanque activas. La Justicia Federal investiga cómo llegaron al lugar y quiénes las dejaron allí.
Veinticuatro granadas antitanque activas fueron halladas en un centro de reciclaje y separación de residuos de Monte Grande, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. El descubrimiento se produjo el domingo por la tarde, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre una caja de madera sospechosa abandonada en el predio. El hallazgo dio lugar a un importante operativo de seguridad que culminó durante la madrugada del lunes con la detonación controlada de los explosivos.
El hallazgo y el operativo
De acuerdo con fuentes policiales, el alerta ingresó al Centro Operativo de Monitoreo (COM) departamental tras la denuncia de vecinos que advirtieron la presencia de una caja de madera de color verde en la intersección de las calles Maipú y Cristóbal Colón, en las inmediaciones del predio municipal Eco Punto 1.
Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera de Monte Grande inspeccionaron la caja y comprobaron que en su interior había 24 granadas antitanque de 62 milímetros, todas en condiciones de ser detonadas.
Ante la gravedad de la situación, se dio inmediata intervención a la División Explosivos de la Policía Bonaerense y a los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, quienes montaron un amplio perímetro de seguridad para evitar riesgos a la población.
Detonaciones durante la madrugada
Por disposición del juez federal Sebastián Garber, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Lomas de Zamora, los especialistas procedieron a la destrucción controlada del material explosivo.
Según informó El Diario Sur, las detonaciones se realizaron durante la madrugada de este lunes y el procedimiento consistió en hacer explotar las granadas en grupos de cuatro, bajo estrictas medidas de seguridad y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de artefactos.
🔴 Así fue el momento en el que detonaron las granadas en Monte Grande
👉 El hecho ocurrió este domingo por la tarde en la calle Maipú entre Ventura Ávila y Alejo Ortega, en inmediaciones del predio municipal Eco Punto 1, donde se encontró una caja de madera, la cual contenía 24… pic.twitter.com/dDr70WcWYw— Radio Rivadavia (@Rivadavia630) June 29, 2026
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El operativo demandó varias horas de trabajo y permitió neutralizar la totalidad del material sin que se registraran heridos ni daños materiales.
Investigan el origen de los explosivos
Mientras tanto, la Justicia Federal busca determinar cómo las granadas llegaron hasta el centro de reciclaje y quiénes fueron las personas responsables de abandonarlas en ese lugar.
Hasta el momento no trascendieron hipótesis oficiales sobre el origen del arsenal ni sobre su posible destino. Por ese motivo, el juez Garber ordenó distintas medidas investigativas para reconstruir el recorrido de los explosivos y establecer eventuales responsabilidades.