Hay un detenido tras hallazgo del cuerpo de una mujer en un basural de Santa Fe

La investigación por el hallazgo del cuerpo de una mujer en barrio Villa del Parque, en la ciudad de Santa Fe, avanzó durante las últimas horas con distintas medidas ordenadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Mientras una persona permanece privada de la libertad, este lunes se realizará la autopsia que permitirá confirmar oficialmente la identidad de la víctima y establecer la causa de muerte.

El cadáver fue encontrado el domingo dentro de una bolsa y trasladado a la Morgue Judicial por orden de la Fiscalía. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Santa Fe y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes preservaron la escena y secuestraron distintos elementos de interés para la causa.

Los investigadores no descartan que el caso pueda tratarse de un femicidio y analizan si la víctima corresponde a una mujer de 32 años, cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares el sábado.

Una persona permanece detenida

En el marco de la investigación, una persona continúa privada de la libertad, sospechada de tener vinculación con el hecho.

"En un allanamiento que se hizo el sábado en un domicilio no se encontró ningún resto humano, pero se detuvo a una persona que quedó a disposición de la Justicia", explicó el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte.

El funcionario indicó que la situación procesal del sospechoso dependerá de los resultados de las pericias y de la autopsia que realizarán los médicos forenses.

Investigan posible femicidio en Santa Fe (foto El Litoral)

La autopsia será clave

Durante este lunes se practicará la necropsia sobre el cuerpo hallado. Además, se realizará la toma de huellas dactilares para confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

El informe forense permitirá establecer la causa de muerte y determinar si existen elementos para encuadrar el caso como un femicidio.

Los resultados serán determinantes para que la Fiscalía defina los próximos pasos de la investigación y la situación judicial de la persona aprehendida.

Cómo comenzó la investigación

La pesquisa se inició el viernes, luego de que una persona denunciara ante la Subcomisaría Segunda que una familiar había recibido información de terceros sobre el presunto homicidio de una mujer en inmediaciones de las calles Padre Catena y Justicia.

A partir de esa presentación comenzaron los primeros rastrillajes en distintos sectores de barrio Villa del Parque.

Al día siguiente se sumaron nuevos testimonios de vecinos que coincidían en la descripción de una mujer de unos 30 años, de aproximadamente 1,60 metros, tez blanca y cabello rojo.

Los investigadores realizaron búsquedas en distintos puntos, entre ellos un zanjón ubicado sobre calle Naciones Unidas y un basural en la intersección de Del Trabajo y cortada Justicia, donde incluso trabajaron Buzos Tácticos, la Brigada Aérea y la Sección Perros. Sin embargo, esos operativos no arrojaron resultados.

Investigan posible femicidio en Santa Fe (Aire de Santa Fe)

El hallazgo del cuerpo

El domingo, un hombre que transitaba por la zona de Liberación y Estrada encontró restos humanos entre residuos acumulados y dio aviso a las autoridades.

Tras el hallazgo, la Policía preservó la escena y comenzaron las tareas periciales para recolectar evidencias.

En paralelo, la Justicia confirmó la aprehensión de una persona que quedó a disposición del MPA. Además de su presunta vinculación con la investigación, se informó que tenía armas de fuego en su poder, situación que también es materia de análisis dentro de la causa. (con información de Aire de Santa Fe y Uno Santa Fe)