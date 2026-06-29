Detuvieron a un hombre armado tras agredir a su expareja en Bajada Grande

REDACCIÓN ELONCE
El procedimiento se realizó en un domicilio de Bajada Grande, en Paraná. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial y fue detenido. En el lugar secuestraron una pistola calibre .22.
Un caso de violencia de género en Bajada Grande motivó un operativo policial que terminó con un hombre detenido y el secuestro de un arma de fuego en un domicilio de ese barrio de Paraná.
El procedimiento se inició cuando efectivos que patrullaban la zona fueron alertados por un transeúnte sobre una pelea que se desarrollaba en una vivienda de calle T.
Al llegar al lugar, los uniformados observaron que el presunto agresor intentó escapar por la parte posterior del inmueble. Sin embargo, fue alcanzado y demorado luego de una breve persecución.
Durante la inspección realizada en el patio de la propiedad, los policías encontraron una pistola calibre .22, que fue secuestrada como parte de las actuaciones judiciales.
Intervino la Fiscalía
La mujer que se encontraba en la vivienda manifestó a los efectivos haber sido víctima de agresiones físicas por parte de su expareja, lo que dio origen a la intervención por un presunto hecho de violencia de género.
Informado de lo ocurrido, el fiscal de turno dispuso la detención del sospechoso y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. Además, ordenó el secuestro del arma de fuego hallada en el lugar, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho.